„Kinder sollen sich wohl und willkommen fühlen“

Karin Prien(CDU) ist seit 2017 Bildungsministerin in Schleswig- Holstein. Sie leitet die Kultusminister- konferenz. (Foto: dpa)

BERLIN/MAINZ - Rund 38 240 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine lernen aktuell an deutschen Schulen, eine Task Force Ukraine der Kultusministerkonferenz (KMK) soll damit verbundene Fragen beantworten. Wir haben mit Karin Prien, KMK-Präsidentin und schleswig-holsteinische Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, darüber gesprochen, worauf es jetzt ankommt.

Welche Fragen muss die neu gegründete Task Force Ukraine am dringendsten beantworten?

Unser wichtigstes Ziel ist, dass Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine gut bei uns ankommen und in unseren Schulen einen geschützten Raum haben, der ihnen Stabilität und Zuversicht geben kann. Unsere Task Force berät unter anderem über Fragen einer möglichen Beschäftigung von ukrainischen Lehrkräften und einer etwaigen Fortsetzung der Beschulung nach ukrainischem System, zum Beispiel durch Online-Plattformen sowie die Nutzung digitaler Schulbücher und Unterrichtsmaterialien sowie Fragen des Gesundheitsschutzes.

Mit welchen ukrainischen Schülerzahlen rechnen Sie bis Ende des Jahres?

Das ist schwer zu beantworten. Es gibt Schätzungen, dass mindestens 40 Prozent der in Deutschland ankommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Kinder und Jugendliche sein könnten, die früher oder später in Schulen oder Kitas aufgenommen werden müssen.

Manche ukrainische Kinder nehmen weiterhin online am Unterricht in der Ukraine teil. Was halten Sie davon?

Es besteht Konsens zwischen den Ländern, dass das Erlernen der deutschen Sprache und die Integration in das deutsche Schulsystem Priorität haben und dass der Online-Unterricht der ukrainischen Seite, das heißt nach ukrainischen Vorgaben, grundsätzlich nur als flankierende Maßnahme zu betrachten ist. Angesichts der außergewöhnlichen und hochdynamischen Situation sind aber zumindest für eine Übergangszeit Ausnahmeregelungen denkbar.

Die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka hatte an die Kultusminister appelliert, auf ein Aufrechterhalten der nationalen Identität ukrainischer Kinder zu achten, weil es nur um einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland gehe. Entspricht das auch Ihren Vorstellungen?

Es geht um beides: Einerseits darum, dass die Kinder, wenn sie in unsere Schulen kommen, integriert werden und auch Deutsch lernen. Es geht aber auch darum, ihnen die Möglichkeit zu geben, verpassten Unterrichtsstoff aus der Ukraine nachzuholen. Dafür versuchen viele Länder muttersprachliche Elemente im Unterricht zu berücksichtigen, beziehungsweise arbeiten an Konzepten zu mutter- beziehungsweise herkunftssprachlichem Ergänzungsunterricht. Sie sollen mit anderen Kindern interagieren, sich wohl und willkommen fühlen, aber auch die Möglichkeit haben, ihre ukrainische Identität zu bewahren.

Von welchem zusätzlichen Bedarf an Lehrkräften, Schulsozialarbeit, Erzieherinnen gehen Sie aus?

Alle 16 Länder sind sich der Lage bewusst und ergreifen landesspezifische Maßnahmen. In der Task Force geht es jetzt darum, schnell zu helfen und gemeinsam die Fragen zu klären und zu koordinieren, die alle Länder betreffen. Darüber hinaus bemühen sich die Länder auch darum, zusätzliche Unterstützung durch sozialpädagogische und schulpsychologische Kräfte anzubieten. In diesen Kontext gehören auch Fragen der Gewinnung und Beschäftigung ukrainischer Lehrkräfte und weiterer pädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und selbstverständlich müssen wir seitens der KMK mit dem Bund auch über offene Finanzierungsfragen sprechen.

Die Flüchtlingswelle ab 2015 und die Corona-Pandemie haben die Schulen bereits vor Herausforderungen gestellt, die nicht immer gut bewältigt worden sind – sei es bei der Ausstattung mit Lehrkräften und Sozialpädagogen oder bei der Digitalisierung. Nun gerät das System erneut unter Druck. Wie lang geht das gut?

Die Länder werden diese Situation meistern, weil wir unbürokratisch und mit hoher Flexibilität handeln. Kurzfristig nutzen wir alle Möglichkeiten vor Ort und selbstverständlich wird bereits zusätzliches Personal eingestellt. Wir müssen die zentrale Rolle der Lehrkräfte für das Lernen und den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler noch mehr in den Blick nehmen. Die KMK hat bereits 2020 in einem wegweisenden Beschluss ihre gemeinsame Verantwortung für die Ausbildung und die Gewinnung von Lehrkräften herausgestellt. Es geht aber auch um mehr Multiprofessionalität an Schulen. Wir werden unsere Ständige Wissenschaftliche Kommission bitten, hierzu Empfehlungen zu erarbeiten. Wichtige Punkte sind: Mehr Studienplätze, besserer Studienerfolg, mehr Plätze im Vorbereitungsdienst, regelmäßige Modellrechnungen zum künftigen Angebot und Bedarf an Lehrkräften und sonstigem Personal. Wir müssen hier bereit sein, neue Wege zu gehen.

Das Interview führte Alexandra Eisen.