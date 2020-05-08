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Freitag, 08.05.2020 - 08:00
2 min

Kinderärztin: Eltern wegen Schulöffnung besorgt

In Coronazeiten werden viele Eltern telefonisch beraten, berichtet unsere Kinderärztin. Aus Angst vor Ansteckung wollen viele ihre Kinder nicht wieder in die Schule schicken.

Von Soraya Seyyedi

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