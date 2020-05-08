Freitag,
08.05.2020 - 08:00
2 min
Kinderärztin: Eltern wegen Schulöffnung besorgt
In Coronazeiten werden viele Eltern telefonisch beraten, berichtet unsere Kinderärztin. Aus Angst vor Ansteckung wollen viele ihre Kinder nicht wieder in die Schule schicken.
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