Kinderpornografie: Bewährungsstrafe für Teichtmeister

Für die kleine Gruppe an Demonstranten, die am Dienstag neben dem Gericht unter dem Motto „Hände weg von unseren Kindern“ mit einer Galgen-Attrappe demonstrierten, zeigte der vorsitzende Richter Stefan Apostol kein Verständnis. „Wir folgen hier nicht dem Ruf der Straße“, sagte er. Die Bewährungsstrafe sei gerechtfertigt für einen geständigen und unbescholtenen Ersttäter, der seit zwei Jahren nachweislich in Therapie sei. Sollte Teichtmeister die Auflagen nicht erfüllen, werde er ohne Vorwarnung in einer psychiatrischen Einrichtung landen, warnte der Richter.