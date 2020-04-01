Mittwoch, 01.04.2020 - 16:40
3 min
Kinderschutzbund Darmstadt weitet Telefonzeiten aus
Von Birgit Femppel
Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
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KONTAKT
Der Kinderschutzbund hat seine telefonische Erreichbarkeit ausgeweitet und ist jetzt montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06151-360 41 50 erreichbar.
Die E-Mail Adresse lautet: info@kinderschutzbund-darmstadt.de
Derzeit werden nur in Ausnahmefällen persönliche Beratungsgespräche angeboten.
Infos für Eltern und Freizeittipps für Zuhause gibt es auf www.dksb.de und bei der Stadt: www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/soziales-und-gesellschaft/kinder-und-jugendliche (bif)
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