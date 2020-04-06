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Montag, 06.04.2020 - 02:00
3 min

Kindertreff Kostheim passt sich der Krise an

Damit die Kinder etwas Sinnvolles tun können, hat der Kindertreff Kostheim sein Programm auf die digitale Welt umgestellt. Die Angebote finden Anklang.

Von Björn Schneider
An Angebote wie Schnuppertage für Schulanfänger ist im KiKo derzeit nicht zu denken. Aber digital tut sich eine Menge. Archivfoto: hbz/Jörg Henkel

An Angebote wie Schnuppertage für Schulanfänger ist im KiKo derzeit nicht zu denken. Aber digital tut sich eine Menge. (Archivfoto: hbz/Jörg Henkel)

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