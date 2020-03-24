Dienstag,
24.03.2020 - 03:00
2 min
Kino-Feeling auf der Couch
Das Bad Schwalbacher Kino bietet probeweise Tickets für Online-Filme an. Das Popcorn dazu wird bis an die Haustür geliefert.
Von Hannelore Wiedemann
Redaktion Rheingau-Taunus
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KONTAKT
Karten, Popcorn oder DVDs können auch telefonisch unter 06124-605 39 06 am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr bestellt werden.
Online-Bestellungen unter www.kino-swa.de.
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