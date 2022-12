Kinos geht es besser, aber immer noch nicht gut

Die Branche setzt nun auch auf den neuen „Avatar“-Film „The Way of Water“, der Mitte Dezember angelaufen ist. „Wer die Zahlen des Wochenendes nach dem Start von „Avatar“ anschaut, der wird mir sicherlich zustimmen, wenn wir feststellen, dass die Menschen wieder ins Kino gehen wollen. 1,1 Millionen Besucher am ersten Wochenende!“, sagte Dinges der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.