Donnerstag, 30.04.2020 - 03:00
3 min
Kirche kommt in Lampertheim zu den Gläubigen
Von Kim Molitor
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ADRESSEN
Einen Überblick über die digitalen Angebote der beiden Lampertheimer Gemeinden findet man auf den jeweiligen Homepages. Über die Angebote der Lukasgemeinde kann man sich unter www.lukasgemeinde-lampertheim.de informieren. Unter www.luki-la.org findet man die Angebote der Martin-Luther-Gemeinde. (kmo)
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