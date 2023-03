Kirchen gedenken der Opfer des Amoklaufs bei Zeugen Jehovas

Hamburg (dpa) - . Eineinhalb Wochen nach der Amoktat bei den Zeugen Jehovas in Hamburg mit acht Toten wird am Sonntagnachmittag mit einer ökumenischen Andacht der Opfer gedacht. Nach Angaben der Initiatoren soll die Veranstaltung in der Hauptkirche St. Petri der Trauer einen Raum geben und Trost spenden.