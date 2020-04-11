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Samstag, 11.04.2020 - 03:00
3 min

Kirchenmusiker aus Münster verfasst Gebet an Heilige Corona

Die Heilige Corona gilt als Märtyrerin und wird zum Schutz vor Seuchen angerufen. Norbert Müller hat ein gesungenes Bittgebet an sie verfasst.

Von Klaus Holdefehr
Norbert und Susanne Müller haben das Bittgebet an die Heilige Corona für die Präsentation auf Youtube eingespielt. Foto: Klaus Holdefehr

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DER TEXT

Sankt Corona, heilge Frau, / huldvoll auf uns Menschen schau! / Standhaft warst du, Trösterin / und gekrönte Märtyrin. / Sankt Corona, heilge Frau, / gnädig auf uns Menschen schau. / Palmen brachten die den Tod, / rette mich aus meiner Not! / Sankt Corona, heilge Frau, / flehend ich auf dich vertrau: / Vor der Seuche schütze mich! / Großer Gott, ich glaub an dich!

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