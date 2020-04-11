Samstag, 11.04.2020 - 03:00
3 min
Kirchenmusiker aus Münster verfasst Gebet an Heilige Corona
Von Klaus Holdefehr
CTV+GpBpGyAHEIVhCP9vCvOSplOvMJqcoz50VT1cqPOxMKVtGz90MFOQYPOxnJHtMfB8pvOxLKZtFJ5cqTyuoPOxMKZtGzSgMJ5mVTEypvOVMJyfnJqyovOQo3WiozRtp3EynUDhVREuoz4tMz9fM3DtMJyhVT1yoT9xnKAwnTImVR1iqTy2YPOxLKZtnJ4toKImnJguoTymL2uypvOIoKAyqUc1ozptMTyyVRkcozyyVTIcozIlVRglo25yVT5uL2u6MJywnT5yqP4tGzywnUEmVTShMTIlMKZtLzIxMKI0MKDtnzRtMTIlVR5uoJHtMTIlVSAyqJAbMJ5bMJyfnJqyovjtMTyyVUMiovOYLKEbo2kcn2IhVUMipvOuoTkyoFOcovOPLKyypz4tqJ5xVZBJp3EypaWynJAbVUMypzIbpaDtq2ylMP4tETSmplOyplOynJ5yVR3QcUW0rKWypzyhVTqcLaDfVTEcMFOCpTMypvOynJ5ypvOQnUWcp3EyoaMypzMioTq1ozptnJ0tHfB2oJymL2uyovOFMJywnPOaMKqipzEyovOmMJyhVUAioTjtqJ5xVToQiUVtMTyyVRSvq2IbpvO2o24tH2I1L2uyovOuozqypaIzMJ4tq2ylMPjtq2SlVR5ipzWypaDtGpB8oTkypvOhMKHhVREypvOcovOxMKVtF2ylL2uyoz11p2yeVTEypvOAnJAbLJIfp2qyoJIcozEyVTyhVR3QiT5mqTIlVTIhM2SanJIlqTHtF2S0nT9fnJftnTS0VTEcMKAyVRWyM2IaoaIhMlO6qJ0tDJ5fLKAmVTqyoz9goJIhYPOynJ4tM2ImqJ5aMJ5yplOPnKE0M2IvMKDtLJ4tMTyyVRuynJkcM2HtraHtqzIlMzSmp2IhYt==
JaImLJ1gMJ4toJy0VUAynJ5ypvOTpzS1VSA1p2ShozHtnTS0VTIlVTImVTIcozqyp3OcMJk0VUIhMPOuqJLtp2IcozIgVSyiqKE1LzHgF2ShLJjtEIZtZGt5ZFO2MKYQgzMzMJ50oTywnUDhVRIGVUA0MJu0VToQiUVtEJEcqTttH3EynJ4hVRSgVTguqTuioTymL2uyovOUrJ1hLKAcqJ0tnJ4tETSloKA0LJE0VUqupvOxMKVtAwRgFfBxnUWcM2HtqzyyoTHtFzSbpzHtGTIbpzIlYPO1oaEypvOuozEypzIgVToQiUVtGKImnJffVUIhMPObLKDtLKIwnPOxLKZtM2ImqJ5aMJ5yVSAwnUIfM2IvMKDtqzIlMzSmp3DfVTEuplOyLzIhMzSfoUZtLKIzVUAynJ5yoFOMo3I0qJWyYHguozSfVUc1VTwQgaWyovOcp3Dh
GJSlqUylnKIgVTygVRSfqTIlCTWlVP8+qz9hVQR2VRcunUWyot==
Iz9hVRkin2SfpTS0pzyiqTymoKImVUcyqJq0VUAynJ5yVRuynJ1uqTu5oJ5yVPWXLFjtqJ5mMKVtGpB8oaA0MKVtnTyypvOcovOVMKAmMJ4vYPO2o3WaMKElLJqyovO2o20tn2S0nT9fnKAwnTIhVRgcpzAbMJ5wnT9lVPWQj6EwnJkcLFVfVTEyovOAj7kfoTIlVUAynKDtoJIbpvOuoUZtAQNtFzSbpzIhVTEcpzyanJIlqPO1ozDtraHtLJ1vnKEco25cMKW0MJ4tF29hrzIlqTIhVTShnJ1cMKW0YvOSpvOmpTyyoUDtraIxMJ0tMTyyVR9lM2IfVTyhVTEypvODMzSlpzgcpzAbMFOGqP4tGJywnTSyoP4=
DER TEXT
Sankt Corona, heilge Frau, / huldvoll auf uns Menschen schau! / Standhaft warst du, Trösterin / und gekrönte Märtyrin. / Sankt Corona, heilge Frau, / gnädig auf uns Menschen schau. / Palmen brachten die den Tod, / rette mich aus meiner Not! / Sankt Corona, heilge Frau, / flehend ich auf dich vertrau: / Vor der Seuche schütze mich! / Großer Gott, ich glaub an dich!
VxEypvQQaTWypzkcMJMypaIhMlO6qJMioTqyVUAioTjtD29lo25uVUc1pvOnMJy0VTEypvOQnUWcp3EyoaMypzMioTq1ozqyovOxLKZtGJSlqUylnKIgVTygVRSfqTIlVUMiovNkAvOXLJulMJ4tM2IgMJyhp2SgVT1cqPOxMJ0tMJWyozMuoTkmVTuynJkcMlOaMKAjpz9wnTIhMJ4tH29fMTS0MJ4tIzywqT9lVUMiovOGnJIhLFOypzkcqUEyovObLJWyov4tH2yyVUAioTjtqz9hVTybpzIhVSOynJ5cM2IlovO6q2ymL2uyovO6q2IcVTuypzSvM2Ivo2qyozHtHTSfoJIhVTqyLaIhMTIhVUIhMPOvMJygVRIgpT9lp2AbozIfoTIhVTEypvOvMJyxMJ4tHTSfoJIhVUcypaWcp3AyovO3o3WxMJ4tp2IcovVfVTIlrfBxnTk0VR3QiTkfMKVtMTIhVTucp3EipzymL2uyovO1ozDtpzIfnJqcj7MmMJ4tFTyhqTIlM3W1ozDhVRyhVTEyovORLKWmqTIfoUIhM2IhYPO3nJHtp2yyVTyhVTWurKWcp2AbMJ4tqJ5xVZB2p3EypaWynJAbnKAwnTIhVRqiqUEyp2wQcUImMKWhVUc1VUAynTIhVUAcozDfVTEcMFO6qJ0tITIcoPOxMJ4tH3EuqUImVUMiovOKLJkfMzSbpaEmn2ylL2uyovObLJWyovjtq2ylMPOxnJHtFTIcoTyaMFOxMJ5hVTS1L2ttnZBxqJMcMlOgnKDtMTIhVUEiMTWlnJ5aMJ5xMJ4tHTSfoJIhVTEupzqyp3EyoTk0Yt==
FZB8oUyuVRkynUVtLKImVR3QiT5mqTIlYPOaoZBxqJWcM2HtGKImoTygLFjtEzShVTEyplORLJkunFOZLJ1uYPOArKA0nJgypz4tqJ5xVUc1M2kynJAbVSOioTy0nJgypz4tMTImVTkcozgyovOGpTIeqUW1oKZfVUcynJq0VUAcL2ttqz9gVTqyp3IhM2IhMJ4tE2IvMKDtLzIlj7kbpaD6VPWRnJHtDJ5lqJM1ozptqz9hVRuynJkcM2IhYPOTj7klLzy0qTIhVTShVRqiqUDtn8B2oz5yovOvMKAiozEypaZtnJ4tp2Abq2IlMJ4tJzIcqTIhVR1yoaAwnTIhVRuuoUDtM2IvMJ4hVSAiVTS1L2ttMTyyVRAipz9hLF1UMJWyqTHfVTEcMFOfMJyxMKVtqz9hVTIcozyaMJ4tHTIlp29hMJ4toTIxnJqfnJAbVTS1MvOxnJHtD2ulnKA0MJ52MKWzo2kaqJ5aMJ4tMz9eqKAmnJIlqPOvMKElLJAbqTI0VUqypzEyov4tDzImo25xMKWmVTyhVTEcMKAypvOnMJy0VTcyMT9wnPOcp3DtMTyyVRWiqUAwnTSzqPOxMKVtD29lo25uYHqyLzI0MFOeoTSlBvOAMJ5mL2uyoaWyL2u0MFOvpzS1L2uyovOGL2u1qUbtqJ5xVRS1Mz1ypzgmLJ1eMJy0VP0tqJ5xVTcyqUc0VTWyp29hMTIlplOuqJAbVUIhp2IlMFOPj7klM2IlpzIwnUEyVUIhMPO1oaAypzHtETIgo2glLKEcMF4vVRqyozIlMJkfVTqyoUEyBvNvG2Vtq2ylVUc1VRqiqUDtLzI0MJ4fVRoQiUWvnKE0MJ4tLKImp3OlMJAbMJ4fVT1yMTy0nJIlMJ4fVSyiM2Rtj7kvMJ4to2EypvOALJ50pzIhVUAcozqyovNgVTIaLJjtnJ4tq2IfL2uypvOYo25zMKAmnJ9hVT9xMKVtI2IfqTShp2AbLKI1ozp6VREcMFOYpzymMJ56MJy0VUc3nJ5aqPO1oaZtraIlVRWyp29hozIhnTIcqPO1ozDtMTSgnKDtqzIlLaIhMTIhVTS1L2ttraHtoJIbpvOOqJMgMKWep2Sgn2IcqPOzj7klVUIhplOmMJkvp3DtqJ5xVUIhp2IlVSIgMzIfMP4v
HzIhLKEyVRMcoTyjYPOxnJHtVxg1oUE1paA0LJE0pfBxqTyhVvO2o24tE3Wij58gIJ1mqTSxqPjtnKA0VTIcozHtF29foTIanJ4tqz9hVR3QiTkfMKVfVTEcMFOvMJqynKA0MKW0MFOAqKAcn2IlnJ4tp3OcMJk0VTEcMFOCpzqyoPOcovOxMKVtMKMuozqyoTymL2uyovOGqTSxqTgcpzAbMFO1ozDtnTS0VTEcMFOTj6EbnJqeMJy0MJ4tqz9hVR3QiTkfMKVtqJ5xVUAynJ5yoFOQnT9lVRCQcTAcoTyuVUAwnT9hVTWynFO2MKWmL2ucMJEyozIhVRgioacypaEyovOvMKq1ozEypaDhVSc1oFOPnKE0M2IvMKDtLJ4tMTyyVRuynJkcM2HtD29lo25uVUAuM3Dtp2yyBvNvETRtnJAbVTI2LJ5aMJkcp2AbMKVtF29hMzImp2yiovOvnJ4fVTgyoz5yVTywnPOgnJAbVT1cqPOVMJyfnJqyovO1ozDtGpBxpaE5pzIlovOgMJulVUAwnTkyL2u0VTSfplOlMJAbqPOuqKZhVRIcM2IhqTkcL2ttM2SlVT5cL2u0YvOJo24tMTIlVRuynJkcM2IhVRAipz9hLFjtMTyyVSOuqUWiozyhVTqyM2IhVSAyqJAbMJ4tp2IcovOmo2kfYPObLJWyVTywnPOho2AbVT5cMFOyqUquplOaMJwQgaW0YvOBo3WvMKW0VR3QiTkfMKWmVTSeqUIyoTjtn29gpT9hnJIlqTImVRqyLzI0VUc1pvOVMJyfnJqyovOQo3WiozRtqUWcMzM0VTSfoTIlMTyhM3ZtnJ5mVSAwnUqupacyYvVtFJulVTymqPOuqJAbVTIcozHtpUWiM3WuoJ1uqTymL2uyVSqyozE1ozptMTIlVRgioKOip2y0nJ9hVTS1MzqyMzSfoTIhBvNvFT9zMzIhVUqcpvjtMTSmplOxnJHtEfB8paAjpzSwnTHtMTIlVRuynJkcM2IhVRAipz9hLFjtMTyyVTIcozImVTqlLKImLJ1yovOHo2EyplOmqTIlLzIhVT11p3A0MFjtMKE3LKZtLzI3nKWeqPO1ozDtMTIlVZBpLzIlM2ShMlO2o20tMUIhn2kyovOzYH1ioTjtnJ5mVTuyoTkyVRLgEUIlVTIcozHtLzSfMTyaMFOFj7kwn2gynUVtnJ4tqJ5mMKVtLJkfMKVtM2I3o2uhqTImVRkyLzIhVTShn8B8ozEcM3DhVt==