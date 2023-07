Kiss feiern letztes Deutschland-Konzert

Musikalisch setzte die 1973 in New York gegründete Rockband vor allem auf die großen Hits aus der 50-jährigen Bandgeschichte. „Wir werden auch die vielen alten Sachen spielen, die ihr hören wollt“, machte Sänger Paul Stanley klar. Von „Detroit Rock City“ zum Start des Auftritts bis zu den Songs „I Was Made for Lovin' You“ und „Rock and Roll All Nite“ in den Zugaben waren alle bekannteren Nummern zu hören. Zudem ließen die vier Musiker bei gleich mehreren ausgedehnten Gitarren-, Bass- und Schlagzeug-Soli lautstark ihr Können aufblitzen.