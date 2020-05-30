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Samstag, 30.05.2020 - 02:30
3 min

Kitas im Kreis Bad Kreuznach starten wieder

Der „eingeschränkte Regelbetrieb“, der ab Anfang Juni gilt, stellt die Kitas im Kreis vor große Probleme. Einige Kitas werden es nicht schaffen, wieder für alle Kinder zu öffnen.

Von Wolfgang Bartels
In vielen Kita wird es auf absehbare Zeit kein Angebot für alle Kinder geben. Zumindest der kleine Maulwurf ist aber bestens geschützt. Foto: Wolfgang Bartels

In vielen Kita wird es auf absehbare Zeit kein Angebot für alle Kinder geben. Zumindest der kleine Maulwurf ist aber bestens geschützt. (Foto: Wolfgang Bartels)

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