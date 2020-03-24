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Dienstag, 24.03.2020 - 08:30
3 min

Kläranlagen im Kreis Darmstadt-Dieburg sind gerüstet

Obwohl wegen der Coronakrise mehr Menschen zuhause sind, sehen die Kläranlagen in Bickenbach, Weiterstadt und Pfungstadt keine Probleme - doch das ist nicht überall so.

Wolfgang Görg: Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Von Wolfgang Görg
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Die Kläranlage in Bickenbach reinigt das Abwasser aus Bickenbach und Seeheim-Jugenheim. Archivfoto: Hans Dieter Erlenbach

Die Kläranlage in Bickenbach reinigt das Abwasser aus Bickenbach und Seeheim-Jugenheim. Archivfoto: Hans Dieter Erlenbach

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Fotos
Die Kläranlage in Bickenbach reinigt das Abwasser aus Bickenbach und Seeheim-Jugenheim. Archivfoto: Hans Dieter Erlenbach

Die Kläranlage in Bickenbach reinigt das Abwasser aus Bickenbach und Seeheim-Jugenheim. Archivfoto: Hans Dieter Erlenbach

Der Rechen in der Kläranlage hält Fremdstoffe ab, damit die Pumpen geschützt sind. Foto: Jörg Stanzel

Der Rechen in der Kläranlage hält Fremdstoffe ab, damit die Pumpen geschützt sind. Foto: Jörg Stanzel

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KEINE GEFAHR

Das Coronavirus ist noch nicht ganz erforscht. Das gilt auch für die Infektionswege. Dabei stellt sich die Frage, ob sich das Virus auch über das Abwasser verbreiten kannDie Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat dazu folgende Einschätzung: "Nach derzeitigem Stand des Wissens ist eine Übertragung von SARS-CoV-2 über den Weg des Abwassers sehr unwahrscheinlich. Eine Gefährdung für Beschäftigte in abwassertechnischen Anlagen in Zusammenhang mit den in Deutschland bisher wenigen SARS-CoV-2 Fällen ist nicht gegeben. (wog)

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Weiterführende Links
Coronavirus: Die Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 24.03.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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