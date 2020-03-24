Kläranlagen im Kreis Darmstadt-Dieburg sind gerüstet

Obwohl wegen der Coronakrise mehr Menschen zuhause sind, sehen die Kläranlagen in Bickenbach, Weiterstadt und Pfungstadt keine Probleme - doch das ist nicht überall so.
Die Kläranlage in Bickenbach reinigt das Abwasser aus Bickenbach und Seeheim-Jugenheim. Archivfoto: Hans Dieter Erlenbach
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KEINE GEFAHR
Das Coronavirus ist noch nicht ganz erforscht. Das gilt auch für die Infektionswege. Dabei stellt sich die Frage,
ob sich das Virus auch über das Abwasser verbreiten kannDie Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat dazu folgende Einschätzung: "Nach derzeitigem Stand des Wissens ist eine Übertragung von SARS-CoV-2 über den Weg des Abwassers sehr unwahrscheinlich. Eine Gefährdung für Beschäftigte in abwassertechnischen Anlagen in Zusammenhang mit den in Deutschland bisher wenigen SARS-CoV-2 Fällen ist nicht gegeben. (wog)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 24.03.2020 um 03:00 Uhr publiziert.