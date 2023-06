Klassikstar Anne-Sophie Mutter wird 60

Viele Glücksfälle gibt es in Mutters Leben, doch ebenso harte Arbeit, Fleiß und Unerschütterlichkeit. „Ich bin generell dankbar für alles Wunderbare und auch für die schwierigen Aufgaben, die das Leben mir wie so vielen anderen gestellt hat und die ich immer versucht habe, zu meistern“, resümiert die Musikerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Ein schwerer Schlag war der Tod ihres ersten Mannes Detlef Wunderlich, Vater ihrer beiden Kinder, der 1995 an Krebs starb. „Für mich gibt es Aufgeben nicht“, schildert Mutter ihr Motto, in dem sie durch diese schlimme Erfahrung bestärkt wurde. „Wenn man als alleinerziehende Mutter zwei Kinder aufzieht, dann ist eine positive Kraft notwendig.“