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Montag, 06.04.2020 - 02:43
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Kleidertüten soll während Corona die Not lindern

Wie der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Wiesbaden Schwangeren und Familien in Not auch während der Coronakrise helfen will.

Katharina Petermeier: Volontärin
Von Katharina Petermeier
Volontärin

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