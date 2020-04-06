Montag,
06.04.2020 - 02:43
2 min
Kleidertüten soll während Corona die Not lindern
Wie der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Wiesbaden Schwangeren und Familien in Not auch während der Coronakrise helfen will.
Von Katharina Petermeier
Volontärin
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