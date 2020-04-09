Donnerstag,
09.04.2020 - 02:00
3 min
Klein-Umstädter Osterandacht auf Youtube
Die Evangelische Kirchengemeinde Groß-Umstadt geht neue Wege um die Gläubigen zu erreichen. Dabei helfen die jungen Mitglieder von "Konfi-TV" mit Wissen und Equipment.
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