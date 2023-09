Kleinflugzeug stürzt in Bamberg ab - Pilot schwer verletzt

Bamberg (dpa) - . In Bamberg ist am Nachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 61-Jährige sei aus dem Wrack geborgen und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Weitere Menschen befanden sich laut einem Sprecher nicht in dem Flugzeug.