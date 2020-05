Kletterzentrum in Darmstadt nimmt wieder Betrieb auf

Das Kletterzentrum des Alpenvereins am Lichtwiesenweg hat wieder geöffnet. Allerdings dürfen nicht mehr als 50 Personen in die Halle. Archivfoto: Alexander Heimann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Seit Mittwoch hat das Kletterzentrum des Alpenvereins wieder zu Trainingszwecken geöffnet. Dies geschieht unter strengen Auflagen, die unbedingt eingehalten werden müssen, teilt der Alpenverein Darmstadt mit. Die Besucherzahl ist auf 50 Personen beschränkt. Am Check-in und im Foyer des Zentrums am Lichtwiesenweg soll eine Mund- und Nasenbedeckung getragen werden. Die Kletterer sollen außerdem in Sportbekleidung kommen, da die Umkleiden vorerst geschlossen bleiben. Auch wird es - außer Schuhen - kein Leihmaterial geben.

Arbeiten an Außenkletterwand laufen planmäßig

Auch wenn wieder geklettert werden dürfe, sei die Pandemie noch nicht vorbei, heißt es in einer Mitteilung des Alpenvereins. Er appelliert an die Mitglieder, die Kontaktbeschränkungen, die Abstandsregeln und die Hygienevorgaben zu beachten. Gruppentreffen, Kurse und Touren werden keine angeboten.

Trotz Corona-Krise laufen die Arbeiten an der Außenkletterwand planmäßig, sodass voraussichtlich ab Juli auch draußen geklettert werden kann. Auch im Innenbereich wurde die Zeit der Schließung für Umbau-, und Sanierungsarbeiten genutzt. So wurde ein komplett neues Lichtkonzept installiert, basierend auf moderner LED-Technik.

Weiterführende Links

Die Energie für die Beleuchtung des Alpin- und Kletterzentrum kann damit um 75 Prozent reduziert werden. Das Konzept wurde mit der Entega umgesetzt und durch den Klimafonds des Hauptverbandes unterstützt.