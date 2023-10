Klum vor Halloween: Kostüm wird „gigantisch“

New York (dpa) - . Halloween-Fan Heidi Klum spielt vor der diesjährigen Gruselnacht mit den Erwartungen ihrer Fans. „Die Ruhe vor dem Sturm“, schrieb die 50-Jährige bei Instagram neben ein Foto, auf dem sie sich nackt auf einem Plüschsofa rekelt. Darüber ist ein riesiges Gemälde mit einer Welle zu sehen. „Mein Motto dieses Halloween: Go big or go home“, ergänzte sie.