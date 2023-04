Knapp Hälfte der Fahrradbesitzer gegen Diebstahl versichert

Berlin (dpa) - . Etwa jeder zweite Fahrradbesitzer in Deutschland steht im Fall eines Diebstahls ohne Versicherung da. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Check24, deren Ergebnisse am Sonntag veröffentlicht wurden. Demnach gaben 54 Prozent der Befragten an, ihr Fahrrad nicht gegen Diebstahl versichert zu haben.