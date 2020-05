Kobil übergibt 6000 Schutzmasken an Stadt Worms

Freuen sich über die großzügige Spende (v.l.): Beigeordneter Waldemar Herder, Oberbürgermeister Adolf Kessel, der Geschäftsführer von Kobil Systems, Ismet Koyun, mit Manfred Post, ebenfalls Kobil Systems. (Foto: BilderKartell/Andreas Stumpf)

WORMS - Große Kisten mit dem Kobil-Schriftzug, ordentlich gestapelt auf einen Rollwagen, warteten am Donnerstagmittag im Empfangsbereich des Firmensitzes gegenüber der Prinz-Carl-Anlage auf ihre neuen Besitzer. Darin: Je 750 Mund-Nase-Masken, wie sie derzeit in öffentlichen Geschäften, aber auch bei Dienstleistungen und generell im engeren Kontakt verordnet sind. Das Wormser IT-Unternehmen Kobil Systems GmbH hat der Stadt die 6000 Einmal-Schutzmasken am Donnerstag überreicht. Oberbürgermeister Adolf Kessel und Sozialdezernent Waldemar Herder nehmen die „sehr willkommene Spende“ dankbar entgegen.

Möglich wurde die Spende des international aufgestellten IT-Unternehmens durch die engen Kontakte, die Inhaber Ismet Koyun unter anderem nach China pflegt. „Wir lassen dort Hard- und Software produzieren“, erklärte er bei der Spendenübergabe. Als er von einem Lieferanten angefragt wurde, Masken für sein Personal zu ordern, habe er spontan mit der Stadt Kontakt aufgenommen und die 6000 zusätzlichen Exemplare mitbestellt. Sie sollen nun unter anderem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Wormser Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt werden, aber auch den Eltern, erklärte Waldemar Herder – selbstredend, wie alle Teilnehmer der Spendenübergabe, vorbildlich mit Mund-Nase-Schutz ausgestattet und auf den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand bedacht. Oberbürgermeister Kessel nutzte die Gelegenheit, sich nach der Corona-App von Kobil Systems zu erkundigen, die das Unternehmen zu entwickeln angekündigt hat. Diese sei auf dem Weg, bestätigte der Inhaber, er habe dazu bereits mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer Kontakt aufgenommen. Man wolle ein System aufbauen, das nicht nur eventuelle Begegnungen mit Infizierten aufzeigen könne, um Infektionsketten aufzudecken und die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, sondern auch eine Kontaktebene enthalte, die die Kommunikation mit Ämtern und Behörden ermögliche, etwa bei Fragen zum korrekten Umgang bei Verdachtsfällen oder zu Test-Möglichkeiten. Nutzersicherheit und Datenschutz hätten dabei Priorität, so Koyun. Dazu – und für weitere Großprojekte mit internationaler Bedeutung und in dreistelliger Euro-Millionenhöhe, die Ende des Jahres vorgestellt werden sollen, wie der Chef vielsagend ankündigte – arbeite man mit Entwicklern weltweit zusammen.

Oberbürgermeister Kessel und Sozialdezernent Herder bedankten sich unisono für die Spende, über „die wir uns sehr freuen“. Das Tragen der Masken sei anstrengend, wie er aus eigener Erfahrung und insbesondere als Brillenträger wisse, aber wichtig, so Herder. Aktuell verhalte es sich bei den Masken ähnlich wie mit der Klopapier-Lage, scherzte Kessel: Der Nachschub sei wieder sichergestellt. Allerdings sei der Preis für die Einmal-Masken enorm gestiegen. Ein weiterer Grund, warum die Stadt froh und dankbar über Spenden wie die von Kobil Systems sei.