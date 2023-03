König Charles macht Edward zum Herzog von Edinburgh

London (dpa) - . Zu dessen 59. Geburtstag hat der britische König Charles III. (74) seinen jüngsten Bruder Edward zum Herzog von Edinburgh gemacht. Das teilte der Buckingham-Palast in London am Freitag mit. Den Titel hatte zuletzt der Vater der beiden Royals, Prinz Philip, inne. Er trug ihn von seiner Heirat mit der späteren Queen Elizabeth II. im Jahr 1947 an bis zu seinem Tod im Jahr 2021.