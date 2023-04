König Felipe besucht seine Mutter Sofía auf Mallorca

Madrid/Palma (dpa) - . König Felipe flog am Wochenende nach Palma und aß am Sonntagabend in der Inselhauptstadt im „Sandro Restaurante“, wie Medien am Montag berichteten. Betreiber Sandro Putignano postete am Montag auf Instagram und Facebook Bilder mit ihm, dem 55 Jahren alten Monarchen in legerer Freizeitkleidung und Angestellten des Lokals. „Es war ein ganz besonderer Moment für unser gesamtes Team und wir sind sehr dankbar für seinen Besuch.“