Kohl-Witwe verliert Prozess um Millionenentschädigung

KARLSRUHE - Die Witwe von Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, hat den jahrelangen Streit um eine Millionenentschädigung verloren. Mögliche Persönlichkeitsverletzungen gegen den Altkanzler und daraus sich ergebene Entschädigungsansprüche kann sie als Erbin nicht geltend machen, urteilte am Montag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. (AZ: VI ZR 248/18 und VI ZR 258/18)

Hintergrund des Rechtsstreits ist das im Heyne-Verlag veröffentlichte Buch "Vermächtnis: Die Kohl Protokolle" der Autoren Heribert Schwan und des mittlerweile verstorbenen Tilman Jens. Als früherer Vertrauter Kohls sollte Schwan die Memoiren des Bundeskanzlers schreiben. Von 1999 bis 2002 traf sich Schwan an über 100 Tagen mit Kohl zu Interviews. Die Erzählungen Kohls füllten über 200 Tonbänder mit rund 630 Stunden Gesprächen.

Vertrauliche Informationen auf Tonbändern

Doch Kohl überwarf sich mit Schwan und forderte die Herausgabe der Tonbänder. Der Autor wollte zusammen mit Jens den letzten Band seiner "Kohl-Protokolle" noch gegen den Willen Kohls veröffentlichen.

Der BGH urteilte im Juli 2015, dass Schwan die aufgenommenen Tonbänder und Unterlagen an Kohl als Auftraggeber herausgeben muss (AZ: V ZR 206/14).

Als zwischenzeitlich der letzte Band der "Kohl-Protokolle" in der Randomhouse Verlagsgruppe erschien, sah der Altkanzler sein Persönlichkeitsrecht verletzt. Schwan hätte die vertraulichen Informationen aus den Tonbändern nicht mehr verwenden dürfen.

Kohl-Richter fordert fünf Millionen Euro Entschädigung

Das Landgericht Köln sprach Kohl im April 2017 in einem nicht rechtskräftigen Urteil eine Entschädigung in Höhe von eine Million Euro zu. Als Kohl am 16. Juni 20217 starb, verlangte seine Witwe und Erbin vor dem Oberlandesgericht (OLG) Köln mindestens fünf Millionen Euro Entschädigung für die Persönlichkeitsrechtsverletzung, die ihr Mann erlitten habe. Kohl-Richter forderte zudem Unterlassung der wörtlichen und sinngemäßen Verbreitung zahlreicher strittiger Passagen.

Der BGH wies die Geldentschädigung für Kohl-Richter gänzlich ab. Solch eine Entschädigung wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts sei nicht vererblich. Denn die Entschädigung solle dem in seinem Persönlichkeitsrecht Verletzten Genugtuung verschaffen. Ein Verstorbener könne aber keine Genugtuung mehr erfahren.

Allerdings habe Kohl-Richter einen Unterlassungsanspruch über die Verbreitung von Fehl-Zitaten. Weder wörtlich noch sinngemäß dürften diese wiedergegeben werden. Soweit keine Fehlzitate vorliegen, bestehe kein Unterlassungsanspruch, so der BGH. Das OLG soll nun noch einmal klären, was in dem Buch als Fehlzitat angesehen werden muss und was nicht.