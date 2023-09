Kollision auf Bundesstraße: Drei Tote und sieben Verletzte

Der Kleinbus mit acht Fahrgästen war Polizeiangaben zufolge am Donnerstagabend bei Ernsgaden unterwegs, als der Fahrer auf der Überholspur an einem Lastwagen mit Gefahrgut vorbeifahren wollte. Dort sei aber eine 72-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Kleinbus zusammengestoßen.