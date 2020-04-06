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Montag, 06.04.2020 - 02:00
2 min

Kolumne Familienpackung: Fitness-Studio im 2. Stock

Schule, Kita und Hort sind wegen Corona geschlossen. Die Kinder müssen betreut, die Arbeit muss erledigt werden. Redakteure des Wiesbadener Kurier berichten aus ihrem Alltag.

Anke Hollingshaus ist Redakteurin dieser Zeitung. Foto: VRM

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