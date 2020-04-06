Montag,
06.04.2020 - 02:00
2 min
Kolumne Familienpackung: Fitness-Studio im 2. Stock
Schule, Kita und Hort sind wegen Corona geschlossen. Die Kinder müssen betreut, die Arbeit muss erledigt werden. Redakteure des Wiesbadener Kurier berichten aus ihrem Alltag.
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