Komikerlegende und Reisereporter: Michael Palin wird 80

Palins Karriere als Reisereporter begann in den 1980er Jahren eher zufällig, als er in der BBC-Reihe „Great Railway Journeys Of The World“ mitwirkte. Es folgten mehrere unterschiedliche Reiseprogramme, darunter das an den Jules-Verne-Roman angelehnte „In 80 Tagen um die Welt mit Michael Palin“, in dem es Palin in derselben Zeit um den Globus schaffte, ohne dabei ein Flugzeug zu benutzen.