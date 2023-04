Kommen sie oder nicht? Harry, Meghan und die Krönung

Beim traditionellen Gründonnerstagsgottesdienst Royal Maundy zeigte sich der König in York demonstrativ unbeeindruckt und winkte lächelnd Schaulustigen zu. An der Seite von Königsgemahlin Camilla verteilte der 74-Jährige in der nordenglischen Stadt eigens geprägte Münzen an je 74 Frauen und Männer, die sich um ihre Gemeinden verdient gemacht haben. Einige lautstarke Demonstranten ließen ihn auf Schildern wissen, er sei „Nicht mein König“ (Not my king). Auch rund um die Krönung wollen Monarchie-Gegner mit Protesten ihrer Stimme Gehör verschaffen.