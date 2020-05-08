Freitag, 08.05.2020 - 19:00 1 min Kommentar zu den Corona-Statistiken. Todeszahlen Von Rainer H. Schlender Leitung Reporter Rhein-Main/Südhessen Jetzt teilen: Jetzt teilen: FJ4tEKIlo3OuVUAcozDtozSwnPOxMJ4tJzSboTIhVTEyplODpz9dMJg0plOSqKWioJ9golOmMJy0VRWyM2yhovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVUW1ozDtZGHjVQNjZPOAMJ5mL2uyovOgMJulVTqyp3EipzWyovOuoUZtnJ4tMTyyp2IlVRcunUWyp3cynKDtj7kvoTywnP4tETSmVR5yqUc3MKWeVUAuoJ1yoUDtETS0MJ4tLKImVQV0VRmQcT5xMKWhYPO1oFOxnJHtH3EypzWfnJAbn2IcqPOcovOSqKWipTRtnJ0tDzkcL2ftraHtLzIbLJk0MJ4hVRS1plORMKI0p2AboTShMPO3MKWxMJ4tMTIlrzIcqPOfMJEcM2kcL2ttIT9xMKAzj6EfoTHtj7kvMKWgnKE0MJk0YPOxnJHtnJ4tFTImp2IhVUIhMPOPMKWfnJ4tM2I6j6EboUDtq2IlMTIhBlOvMJyxMFOZj6EhMTIlVUAcozDtn2IcozHtFT90p3OiqUZtMTIlVRAipz9hLF1GMKIwnTHhVREcMFOnLJufMJ4tp2yhMPOxMKAbLJkvYPO3nJHtLJkfMFOGqTS0nKA0nJgyovOcovOxnJImMJ0tJaImLJ1gMJ5bLJ5aYPOgnKDtIz9lp2ywnUDtraHtM2IhnJKQa2IhYvORMJ5ho2AbVUcynJqyovOmnJHtMJyhMKZtM2IhLKH6VRAiqzyxYGR5VTymqPOeMJyhVSAwnUWyL2gaMKAjMJ5mqPjtp29hMTIlovOynJ5yVUGQgzEfnJAbMFOGMKIwnTHfVTEcMFOAMJ5mL2uyovOdMJEyovOOoUEypaZtqJ1vpzyhM2IhVTguoz4hVRyhVTEypvOOoUEypaAapaIjpTHtraqcp2AbMJ4tZGHtqJ5xVQL0VTquLvOyplOxMJ1hLJAbVUW1ozDtZGVtZQNjVSEiMTImMfBxoTkyVT1ynUVtLJkmVUAioaA0VTyhVTEcMKAypvOXLJulMKA6MJy0VZB8LzkcL2thVSqypvOcovOxnJImMKVtJzSboPOeMJyhVRucozEypz5cplOmnJIbqPjtLJkfMFOJo3WmnJAbqPOzLJulMJ4traHtoTSmp2IhVUIhMPOxnJHtD29lo25uYHWyp2AbpfBxozg1ozqyovOmolOmL2uhMJkfVUqcMFOgj7MaoTywnPO3nJIxMKVtLKIzraIbMJWyovjtMTIlVUAioTk0MFOynJ5gLJjtMTIgVRWlqJEypvjtMTIlVSEiL2u0MKVfVTEyoFOJLKEypvOiMTIlVTEypvOTpzI1ozEcovOzMKA0VTyhVTEcMFOOqJqyovOmMJuyovO1ozDtMKWeoZBxpzIhBvOWp3DtMT9wnPOyM2SfYPOiLvORqFOmqTylLaA0VFOBLJAbVRWypzIwnT51ozqyovjtMTyyVTS1plOynJ5ypvOvpzy0nKAwnTIhVSA0qJEcMFOuLzqyoTIcqTI0VUq1pzEyovjtnZBxqUEyVTIcovOgj6EhozkcL2uyplOQo3WiozRgG3OzMKVtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtnJ0tEUIlL2umL2uhnKE0VT5iL2ttZGNfAlOXLJulMFOfMJWyovOej7MhozIhYPOynJ5yVRMlLKHtoz9wnPN5YQZtFzSbpzHhVREuplO3LJulMFOOqKAgLpBsVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtq2ylMPOgLJ4tMKWmqPOuovOxMKWyovOSozEyVTIloJImp2IhVTiQgz5hMJ4hVREuoz4tq2ylMPOuLzqypzIwnT5yqP4tEJyhVREyMzy6nKDtnJ0tH3EuLKEmnTS1p2uuoUDtn2ShovOuqJAbVUAjj6E0MKVtoz9wnPOuqKAaMJqfnJAbMJ4fVTIcozHtEzyloJRtq2yyMTIlVTS1MzqyLzS1qPO3MKWxMJ4hVRIcovOgMJ5mL2ufnJAbMKZtGTIvMJ4tnTyhM2IaMJ4tnKA0VUMypzkipzIhYPO3MJ5hVTEuplOJnKW1plO6qJqyp2AboTSaMJ4tnTS0YvOTj7klVTygoJIlYt==