Donnerstag, 16.04.2020 - 19:10 1 min Kommentar zu den Großveranstaltungen: Klarheit muss her Von Johannes Götzen Redaktionsleiter Lokalredaktion Worms Jetzt teilen: Jetzt teilen: I09FGIZtYFOKj6EbpzIhMPOxnJHtGzyvMJk1ozqyov1TMKA0p3OcMJkyVQVjZwNtoJy0VSAcL2uypzuynKDtozywnUDtp3EuqUEznJ5xMJ4fVTWfMJyvMJ4tMTyyVSMypzShqUqipaEfnJAbMJ4tLzIcoFOTMKA0nKMuoPQvtW5Ko3WgpmbtFzS6rvNzVRcirrXNaPO3MJy0MKVtnJ0tIJ5aMJoQcTulMJ4hVREupzShYPOxLKAmVTImVTIcozHtE3Wij592MKWuoaA0LJk0qJ5aVTymqPjtMZB8pzM0MFOuozqyp2ywnUEmVUMiovNlZPNjZQNtDzImqJAbMKWhVZB8LzIlVTEcMFOxpzIcVSEuM2HtMJyaMJ50oTywnPOeMJyhVUqcpzgfnJAbMKVtJaqynJMyoPOvMKA0MJuyov4tEKZtnKA0VUAcL2uypzkcL2ttMTyyVUO1pzHtFT9zMz51ozpfVTEiL2ttoz9wnPOcpzqyozE3nJHtMJyhMJ4tF29gpUWioJymplObnJ56qJWyn29goJIhYvOPMJxtMTIhVRMyp3EmpTyyoTIhVT11p3A0MFOdMKE6qPOmolOiMTIlVUAiVTIcozHtEJ50p2AbMJyxqJ5aVTMuoTkyovjtq2IcoPOmo25mqPO3MJy0pzIcL2uyozEyVPu1ozDtMzyhLJ56nJIfoPO3nKWep2SgMFxtI2IcL2uyoaA0MJkfqJ5aMJ4tMfB8pvOxnJHtMTyyp2eQcTulnJqyVRS1MzoQiTulqJ5aVTwQcUE0MJ4tqz9lM2Iho21gMJ4tq2IlMTIhVT3QiUAmMJ4hVRWynJ0tFzS6rv1TMKA0nKMuoPOvoTIcLaDtoz9wnPOyqUquplOgMJulVScynKDhVREcMFO3o2kfMJ4tMTyyVSMypzShp3EuoUEypvOhqKE6MJ4hVRImVTwQcT5aqPOmL2ufnJKQa2kcL2ttqzyyoPOxpzShYPOiLvOxLKZtoaIhVTEcMFOULKA0pz9ho21yovOiMTIlVTEcMFOIoaEypz5ynT1yovOmnJ5xYPOxnJHtMTyyVSEyL2uhnJftoTyyMzIlovjtMTyyVTS1Mv0tqJ5xVTSvLzS1MJ4fVTEcMFOYj7khp3EfMKVtLzI0pzI1MJ4fVTEcMFOYj7khp3EfMKVtp2IfLaA0VUIhMPO2nJIfMKZtoJIbpv4tET9wnPOmolO2MKWmqZBxozEfnJAbVTEcMKZtnKA0BvOSLzIhVTqypzSxMFO3MJyfVUAiVUMcMJkyVR1yoaAwnTIhVTEuqz9hVTWyqUWiMzMyovOmnJ5xYPOgqKAmVRgfLKWbMJy0VTuypaWmL2uyovjtMTSgnKDtMTyyYPOxnJHtMTS2o24tLJWbj6EhM2IhYPOlMJAbqUcynKEcMlOcnUWyVRgioaAypKIyoacyovO6nJIbMJ4tn8B2oz5yov4tEJyhVUqynKEypvOuozuuoUEyozEypvOGL2u3MJWyraImqTShMPOcp3DtMfB8pvOmnJHtMJyhMFOnqJ11qUIhMl4tETSmVTqcoUDtnJ0tj5kvpzyaMJ4tnJ4tM2kynJAbMKVtI2Icp2HtMfB8pvOxLKZtDzSwn2Mcp2AbMzImqP4tDKIwnPObnJIlVUAioTk0MFOzj7klVTSfoTHtDzI0MJyfnJq0MJ4tLzSfMPOYoTSlnTIcqPObMKWlp2AbMJ4h