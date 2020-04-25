Samstag, 25.04.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu Grundschulen: Jenseits aller Normalität Von Daniela Elsässer Lokalredakteurin Bad Kreuznach Jetzt teilen: Jetzt teilen: F1WSFIZtDxSRVRgFEIInGxSQFPNgVRSvVTEyoFN0YvOALJxtp29foPOuqJAbVTyhVRqlqJ5xp2AbqJkyovO3nJIxMKVtqJ50MKWlnJAbqTI0VUqypzEyov4tETShovOxj7klMzIhVTEcMFOJnJIlqTgfj6Emp2kypvOcnUWyVRgfLKAmMJ4tq2yyMTIlVTWyqUWyqTIhVBXNxlOhLKGQiUWfnJAbVUIhqTIlVTEyovOgnKE0oTIlq2IcoTHtM2I3o2uhqTIhVRu5M2yyozIgLpBsozSboJIhBvOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovjtFZBxozEyMTImnJ5zMJg0nJ9hVUIhMPOAqJ5xp2AbqKE6YvORLKZtEJyhnTSfqTIhVTEcMKAypvOALpBsozSboJIhVTymqPOzj7klVRkynUWypvO1ozDtH2Abj7kfMKVtM2kynJAbMKWgLpBsMJ4tMJyhMFOVMKWeqJkyp2S1MzquLzHhVR5cL2u0VTIcoz1uoPOxMJ4tEKW3LJAbp2IhMJ4tM2IfnJ5aqPOypljtMTIhVT7QgaEcM2IhVRSvp3EuozDtraHtnJulMJ4tGJy0oJIhp2AbMJ4traHtq2SbpzIhVT9xMKVtMJyhMJ4tGKIhMUAwnUI0rvOlnJAbqTyaVTShraI3MJ5xMJ4t4bPGVTEuMfB8pvOanJW0VTImVUGQcTqfnJAbVTyhVTEypvQQyzMzMJ50oTywnTgynKDtLKImpzIcL2uyozDtXR5yM2S0nKLgXHWynKAjnJIfMF4tI2yyVUAioTjtMTSmVTEuoz4tJzIbozeQcTulnJqyovOuqJLtMTIgVSOuqKAyozuiMvOaMJkcozqyow8tI2yyVTEcMFODj6ExLJqiM2IhVTEcMKAyVRuypzg1oTImLKIzM2SvMFOvMKsQcTk0nJqyovjtLzkynJW0VUqinTjtnJuhMJ4tp2IfLaA0VZB8LzIloTSmp2IhYvOOqJAbVTEupfB8LzIlVTucozS1plOanJW0VTImVUMcMJkyVSIhn2kupzuynKEyovOcovOxMJ4tE3W1ozEmL2u1oTIhYvOSnJ5cM2HtIUYQcTqypvOmqTIfoTIhVTEyovOGL2u1oTIhVR1up2gyovO6qKVtIzIlMfB8M3IhMljtnJ4tLJ5xMKWyovOmo2kfMJ4tMTyyVRIfqTIlovOmMJkvp3DtMTSzj7klVUAipzqyov4tIJ5eoTSlVTymqPOuqJAbYPO3nJHtMTIlVSIhqTIlpzywnUDtnJ4tE3W1pUOyovO2o24toJS4nJ1uoPNkAFOYnJ5xMKWhVTqyozS1VTqyp3EuoUEyqPO3MKWxMJ4tp29foP4tFJ5hMKWbLJkvVUqyozyaMKVtITSaMFOgj7kmp2IhVRgioacypUEyVTEuMfB8pvOypzSlLzIcqTI0VUqypzEyov4tETRtLzkynJW0VTEcMFOTpzSaMFjtq2yyVTS1p2qypzIcMaDtMTyyp2HtLJ0tEJ5xMFOmMJyhVUqypzEyovO1ozDto2VtMTyyVSAwnZB8oTIlVTEuMUIlL2ttq2yln2kcL2ttMJyhMJ4tGTIlov1UMKqcoz4tnTSvMJ4hVR9xMKVto2VtMTyyVTquoacyovOGnJAbMKWbMJy0p21uj59hLJugMJ4tqJ5xVSMypfBxozEypaIhM2IhVT5cL2u0VT1ynUVtH3ElMKAmVUIhMPOOLzkyozg1ozptLzIxMKI0MJ4tqJ5xVTEuoJy0VTEyovOSpzMioTptMTImVSIhqTIlpzywnUEmVUc1ozywnUEyoJSwnTIhYvORLFOmL2uynJ50VTImVUAcoz52o2kfMKVfVT1cqPOxMJ0tH2AbqJkmqTSlqPO6qFO3LKW0MJ4fVTWcplOxnJHtFJ5zMJg0nJ9hp3cunTkyovOynJ5yovOBo3WgLJkvMKElnJIvVTIlopB2M2kcL2uyov4=