Montag, 06.07.2020 - 03:00 1 min Kommentar zu Schule in Corona-Zeiten: Noch fataler Von Janka Holitzka Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Grundschul-Rektoren: "Wir waren Versuchskaninchen" Jetzt teilen: ERSFGIAHDHEHYHEWEHWIHxptYFOALJ4tn2ShovO3nKWeoTywnPOhnJIgLJ5xMJ4tLzIhMJyxMJ4fVTEypvOmMJy0VTEyoFNkZl4tGpBxpabtnKWaMJ5xMKE3LKZtoJy0VSAwnUIfMFO6qFO0qJ4tnTS0BvOxnJHtF2yhMTIlVT5cL2u0YPOxnJHtMTRtpTmQgaE6oTywnPOcovOynJ4tM2ShrvOuozEypzImVRkypz5yovNbqJ5xVRkyLzIhXFOeLKEupUIfqTyypaDtq29lMTIhVUAcozD7VTEcMFOSoUEypz4tozywnUDfVTEcMFOxLKZtFT9gMKAwnT9ioTyhMlOiMaDtM2IhqJptoz9wnPOhMJWyovOxMJ0tFT9gMJ9zMzywMFOmqTIgoJIhVT11p3A0MJ47VTEcMFOZMJulMKVtqJ5xVSWyn3EipzIhVUAiq2yyp28tozywnUDfVTEcMFOkqJSmnFOuovOxMKVtHTShMTIgnJHgEaWioaDtraqcp2AbMJ4tIz9lM2SvMJ4fVSsQiT5mL2uyovO1ozDtGpB2M2kcL2ueMJy0MJ4tMTyyVSS1LJElLKE1pvOxMKZtF3WynKAyplO2MKWmqJAbqTIhYvOOLzIlVTS1L2ttMTSmVSAwnUIfLJ10VUIhMPOxLKZtF3IfqUImoJyhnKA0MKWcqJ0tozywnUDfVTEyoz4tMTSmplOgLJ4toJSfVToQiUVtMJyhMFOYpzymMFOxnJImMKZtDKImoJUQa2ImVTqyq2SjpT5yqPOmMJyhVT11p3ZfVTEuplOeo25hqTHtqTS0p8BxL2ufnJAbVTgynJ5ypvOunT5yov4tIJ5xVTEypvOZo2AeMT93ovOeLJ0tMJWyovOjoZB2qUcfnJAbYPO3MJyfVTIlVUOfj7M0rzkcL2ttofB2qTyaVUqupv4tETSmplOZMJulMKVtqJ5xVT1cqPOcnT5yovOuoTjtMTyyVRMuoJyfnJIhVTSvMKVt4bPGVUIhMPOxLFOgqKAmVTEuoz4tp2Abo24tF3WcqTyeVTIloTS1LaDtp2IcovQvtWZtpKIup2xto2uhMFOJo3W3LKWhqJ5aVUqcMJEypvOcovOxMJ4tHzIaMJkvMKElnJIvVTqyp2AbnJAeqPO3MKWxMJ4fVTuuqPOyplOmL2ufnJ1gMKVtM2IgLJAbqPjtLJkmVTImVUqupv4tDKIwnPO3MJ5hVUMcMJkyVRgcozEypvOuLzqynZBxozq0VUqypzEyovOxqKWwnPOxLKZtFT9gMKAwnT9ioTyhMlO1ozDtMUWcozqyozDtraIlj7kwnlOgj7kmp2IhVTyhVTEcMFOGL2u1oTHhVRSvMKVto2VtMTSmVTqypzSxMFOxnJIdMJ5cM2IhVUAcozDfVTEcMFOhqJ4tqz9hVUc3MJxtI29wnTIhVSIhoKI0VUIhMPOHpaIvMJjtq2yln2kcL2ttpUWiMzy0nJIlMJ4/VR9xMKVto2VtM2IlLJEyVUAcMFOhnJAbqPOynTIlVUMiovOcnUWyovOSoUEypz4tM2ShrvOuLzqyoJIfMTI0VUqypzEyow8tEKZtLzkynJW0VUc1VTWyMfB8pzAbqTIhYvOIozDtMTShovOmnJ5xVTImVUqcMJEypvOxnJImMFOGL2wQiTkypvjtMfB8pvOxnJHtMTSmVSAwnUIfnzSbpvOho2AbVTIcovOvnKAmL2uyovOzLKEuoTIlVTqyq29lMTIhVTymqPjtLJkmVTImVT9bozIbnJ4tp2Abo24tq2SlYt==