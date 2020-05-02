Samstag,
02.05.2020 - 02:55
2 min
Kommentar zur Schulöffnung: Der Test
Von Erich Michael Lang
Reporter Rheinhessen
DxyBE0IBVP0tEKZtM2IbqPO1oFOSpzkynJAbqTIlqJ5aYPOyplOaMJu0VUIgVTEcMFOSoaEfLKA0qJ5aVUMiovOTLJ1coTyyovjtMKZtM2IbqPO1oFOynJ4tn2kynJ5yplOGqZB8L2ftGz9loJSfnKGQcUDhVSQQcTEuM29anJftoJIcoaDtnJ4tMTyyp2IgVSc1p2SgoJIhnTShMlOcovOypaA0MKVtGTyhnJHtMTSmVSAirzyuoTHtqJ5xVUqyozyaMKVtMTyyVUAwnUIfnKAwnTHtDKImLzyfMUIhMl4tETIhovOcovOxMJ4tqzyypaEyovOYoTSmp2IhVUAcozDtMTyyVRIhqUAwnTIcMUIhM2IhVZB8LzIlVTEyovO3MJy0MKWzj7kbpzIhMTIhVSAwnUIfq2IaVUqynKEaMJuyozDtLzIlMJy0plOaMJMuoTkyovO1ozDtMzImqTqyraIlpaDhVREuplObMJaQa3DfVTS1L2ttqJ50MKVtM8BxoacfnJAbVT5ipz1uoTIhVRWyMTyhM3IhM2IhVUsQiUWxMFOcovOxMJ4tq2IhnJqyovOKo2AbMJ4tLzymVUc1VTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tnJ5bLJk0oTywnPOhnJAbqPOgMJulVRS1j59ypzqyq8B2nT5fnJAbMKZtM2IlnKAmMJ4tq2IlMTIhYvOSplOaMJu0VTEyp2uuoTVtMJWyovOgMJulVTEupaIgYPOynJ5yoFOHMJyfVTEypvOYnJ5xMKVtMTIhVTqyq29boaEyovOFnUy0nT11plO1ozDtMTyyVRWyM2IaoaIhMlOgnKDtnJulMJ4tEaWyqJ5xMJ4tq2yyMTIlraIaMJWyowftI2IlqTHfVTEypzIhVRWyMTI1qUIhMlOypaA0VTyhVTEypvOYpzymMFOmL2ugMKW6oTywnPOvMKq1p3A0VTqyq29lMTIhVUAcozDhVSEuqUCQcTAboTywnPOcp3Dtqz9hVRIfqTIlovOcoac3nKAwnTIhVT1ynUWzLJAbVZB8LzIloTyyMzIlqPjtMTSmplOcnUWyVRgcozEypvOmnJAbVUWyM2IfpzIwnUDtozSwnPOxMKVtH2AbqJkyVUAynT5yowftq2IlVTwQcUE0MFOaMJEuL2u0YPOxLKAmVUAiVTI0q2SmVTIcoz1uoPOgj7MaoTywnPOcp3DhVSc1M2kynJAbVTymqPOxLKZtE2ShrzHtLKIwnPjtj6EbozkcL2ttq2yyVTEcMFOZLJEyofB2MzMhqJ5aVT9xMKVtMTyyVR1up2gyoaOzoTywnUDfVTIcovOHMKA0YPO3nJHtnJ4tMTIlVZBJMzMyoaEfnJAbn2IcqPOxnJHtDKIzoTSaMJ4tnJ4tMTIlVSOuozEyoJyyVTIcozqynTSfqTIhVUqypzEyovO1ozDto2Vtp2yyVZB8LzIlLJkfVTS1L2ttj7kvMKWbLKIjqPOzqJ5eqTyiozyypzIhVTiQgz5hMJ4hVREyoz4tMTyyVRI4pTIlqTIhVTuuLzIhVTWypzIcqUZtoJIbpzMuL2ttqz9lM2I3LKWhqPjtMTSmplOxLKZtGTShMPOho2AbVTkuozqyVT1cqPOxMJ0tIzylqKZtqJ5xVUMypaAwnTyyMTIhMJ4tEJyhp2AbpfBxozg1ozqyovO3nKWxVTkyLzIhVT3QiUAmMJ4hVRS1L2ttMTIlVSAwnUIfLzI0pzyyLv4tEKZtnKA0VTEyp2uuoTVtq2ywnUEcMljtnJ4tMTyyp2IlVRucoaAcL2u0VRIlMzSbpaIhM2IhVUc1VUAuoJ1yoT4tnJ4tMJyhMKVtM2ImMJkfp2AbLJM0oTywnPO2j7MfoTyaVT5yqJIhVSAcqUIuqTyiovjtMTyyVTImVUAiVT5iL2ttozywnUDtM2IaMJWyovObLKDhVSAcozDtMTyyVRSvoZBxqJMyVTIcozqyp3OcMJk0VUIhMPObLJk0MJ4tp2ywnPOuoTkyVTS1L2ttLJ4tMTyyVSWyM2IfovjtnKA0VTqlj7oQa2IlMFOGnJAbMKWbMJy0VTqyM2IvMJ4tqJ5xVTkyqUc0oTywnPOuqJAbVTqlj7oQa2IlMKZtIzIlqUWuqJIhVTyhVTEuplOPj7khMTIfVTSfoTIlVSMipaAcL2u0p21uj59hLJugMJ4h