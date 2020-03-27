Freitag, 27.03.2020 - 03:00 1 min Kommentar zur Situation bei den Ärzten: Helfen Von Oliver Lohmann Redakteur Bergsträßer Echo Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Arztbesuche in Bürstadt trotz Corona möglich Jetzt teilen: ETSmVUIhnTIcoUMioTkyVSMcpaImVUAipzq0VUElo3E6VTEypvOcoaEyoaAcqzIhVRS1Mzgfj6ElqJ5ap2SlLzIcqPO2o24tDzIbj7MlMTIhVUIhMPOAMJEcMJ4tMfB8pvOJMKW1oaAcL2uypaIhMmbtH29foPOgLJ4tIz9lp29lM2I0MKWgnJ5yVUqunUWhMJugMJ4/VRElo2u0VRShp3EyL2g1ozqmM2IzLJulVTygVSqupaEyrzygoJIlClOGo2kfVT1uovOmnJAbVTS1MvOQo3WiozRtqTImqTIhVTkup3Ayow8tETyyVT5cMJEypzqyoTSmp2IhMJ4tj4ElraEyVT5ynT1yovOxnJHtH29lM2IhVTEypvOAMJ5mL2uyovOypz5mqPO1ozDtoJSwnTIhVTEyqKEfnJAbYPOxLKAmVUAcMFOuoTkyplO0qJ4fVTEuoJy0VUAcL2ttozyyoJShMPOcovOxMKVtHUWurTymVTyhMzy6nJIlqP4tIzyxMJ9mL2uuoUEyovOmnJ5xVTIvMJ5zLJkfplOcoFOYo21gMJ4fVTEypvOOpac0VUqcpzDfVUAiq2IcqPOgj7MaoTywnPjtMTyanKEuoP4tETyyVRAipz9hLJglnKAyVTuuqPOuqJAbVTybpzHtM3I0MJ4tH2IcqTIhBvORLKZtDzI3qKAmqUAynJ4fVTEup3ZtoJShVTE1pzAbVRMynTk2MKWbLJk0MJ4tLJ5xMKWyVR1yoaAwnTIhVTShp3EyL2gyovOeLJ5hYPOcp3DtM3Wij58tM2I3o3WxMJ4hVSIhMPOxnJHtFTShMTu5M2yyozHtnKA0VTS1L2ttqzyyoPOvMKAmMKVtLJkmVT5iL2ttqz9lVTIcovOjLJSlVSqiL2uyov4tDJkfMFjtMTyyVTygVT1yMTy6nJ5cp2AbMJ4tDzIlMJywnPOupzWynKEyovjtqzIlMTyyozIhVUIhp2IlMFOOozIln2IhoaIhMlO1ozDtqJ5mMKWyovORLJ5eYvORMJ5hVUAcMFOmnJ5xVT1cqPOuoFOmqZBxpzgmqTIhVTqyMfBxnUWxMKDhVRkynJEypvOmnJ5xVTEcMFOJo3Wlj6E0MFOuovOAqJ5xp2AbqKE6VUIhMPORMKAcozMyn3Eco25moJy0qTIfVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVT5cL2u0VUAynUVtM3Wij58tM2I3MKAyov4tETSbMKVtp29foUEyovO3nKVtqJ5mMKWyovOOpac0VTMlLJqyovjto2VtMKVtp29fL2uyVSAuL2uyovOxpzyhM2IhMPOvMJ7QgaEcM3DtqJ5xVTyboFOxnJImMFOIqTIhp2yfnJIhVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVUA0MJkfMJ4fVUqyoz4tq2ylVUAcMFObLJWyov4tE2IfMJW0MFOGo2kcMTSlnKGQcUDtnKA0VTuiMzMyoaEfnJAbVTS1L2ttMJyhMFOTo2kaMFOxMKVtD29lo25un3Wcp2HhVREuraHtM2Ibj7MlqPOuqJAbVTEypvOJMKW6nJAbqPOuqJLtMTSmVRuuoKA0MKWhVUMiovOHo2yfMKE0MJ5jLKOcMKVh