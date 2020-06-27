Samstag, 27.06.2020 - 03:00 1 min Kommentar zur Zukunft des Lernens: Auch daheim ein Schul-PC? Von Reinhard Jörs Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg Jetzt teilen: Verknüpfte Artikel Darmstadt-Dieburg setzt aufs digitale Klassenzimmer Jetzt teilen: ERSFGIAHDHEHYHEWEHWIHxptYFOVo21yp2Abo29fnJ5aVTymqPOynJ5ypvOxMKVtozI1MJ4tDzIapzyzMzHtLKImVTEypvOQo3WiozRgJzIcqP4tE2ImL2ufo3AmMJ5yVSAwnUIfMJ4tnTSvMJ4tMTS6qFOaMJoQiTulqPjtMTSmplOxnJHtF2yhMTIlVUc1nTS1p2HtoTIlozIhVUAioTk0MJ4hVREuplObLKDtoZBxozqmqPOhnJAbqPOmolOaqKDtM2IeoTSjpUDfVUqcMFOyplOmo2kfqTHtnJ0tFzSbpvNlZQVjYvOALJjtMzIboUEyVTImVTEunTIcoFOuovOQo21jqKEypz4fVTShVTEyozIhVTEcMFOYoTIcozIhVTkypz5yovO1ozDtnJulMFOOqJMaLJWyovOiozkcozHtnZBxqUEyovOgLJAbMJ4tn8B2oz5yov4tGJSfVTMynTk0MFOyplOuovOxMKVtEfBxnTyan2IcqPO1ozDio2EypvOPMKWynKEmL2uuMaDtqz9hVRkynUWypz4fVUAcL2ttLKIzVR9hoTyhMF1IoaEypaWcL2u0VTIcoac1oTSmp2IhYvQvtW5AMJyhMFOvMJyxMJ4tF2yhMTIlVUAcozDtp2IcqPO6q2IcVSqiL2uyovO2o3VtG3A0MKWhVTygVRMypzyyoz1iMUIm4bPpYPOmL2ucoTEypaDtMJyhMFO2MKYQcUWaMKW0MFOAqKE0MKVtLKImVREcMJW1pzphVRuioJImL2uio2kcozptp2IcVT51pvOynJ4tDJWupzWynKEyovO2o24tDKIzM2SvMJ4to2uhMFOZMJulMKWuozkynKE1ozphVRImVTMynTkyVTEcMFOOoaqyp2IhnTIcqUAjMzkcL2u0VTS1L2ttMTIlVRkynUWypvOcovOxnJImMJ4tGJIxnJIhYvQvtW5PMJxtqJ5mVUqypzEyovOxnJHtH2Abj7kfMKVtqJ5xVRIfqTIlovOuoTkynJ4tM2IfLKAmMJ7vtWjfVTMup3A0VTEcMFOyoaE0j6E1p2AbqTHtGKI0qTIlVUc1p2SgoJIhYvOTpzIcoTywnPOanJW0VTImVTS1L2ttGT9vVTygVRglMJymYvOJj6E0MKVtqJ5xVR3QiUE0MKVfVTEcMFOmnJAbVTS1p2Elj7kwn2kcL2ttLzIcVRkynUWypz4tLzIxLJ5eMJ4tMfB8pvOcnUWyovOSnJ5mLKE6YvORLJWynFObLJWyovOxnJHtq2IhnJqmqTIhVRkynUWepfBxMaEyVTIcozHtH2AbqJjgGJScoTSxpzImp2HfVTMup3DtLJkfMFOupzWynKEyovOgnKDtMJyaMJ5yoFODDlO1ozDtpUWcqzS0MJ0tDJAwo3IhqP4tDKIwnPOcovORLKWgp3EuMUDgETyyLaIlMlOvMJqcoz50VTEypvOYpzIcplOuoUZtH2AbqJk0pfBxM2IlVTIlp3Dtp3QQcUDfVTEcMFN4ZFOGL2u1oTIhVTS1MvOxMJ4tMKWaj6EhrzIhMTIhVREcM2y0LJkjMzSxVUc1VTWlnJ5aMJ4hVREiL2ttoaIhVTqyp2AbnJIbqBXNzKZtqz9lLzyfMTkcL2ttoJy0VUMcMJjtEJ5ypzqcMFQvtWZtqJ5xVTS1L2ttE2IfMP4tGTShMUWuqPOGL2uyoTkbLJSmVUAcMJu0VRyhqTIlozI0VUIhMPOGL2wQiTkypv1Qo21jqKEypvOzj7klplOZMKWhMJ4tMTSbMJygVTSfplOnqJg1ozM0p2S1MzquLzHtLKIwnPOxMKZtF3WynKAyplQvtWZtqJ5xVT1uL2u0VTEuoJy0VTIcovOapz/Qa2ImYPO0MKIlMKZtEzSmplOuqJLhVREcMFO2MKYQcUWaMKW0MJ4tEJk0MKWhVTyhVREupz1mqTSxqP1RnJIvqKWaVTGQiUWzMJ4tLJWypvOuqJAbVTIlq2SlqTIhYPOhnJAbqPOho2AbVTIcoz1uoPOuoTkynJ5aMJkup3AyovO6qFO3MKWxMJ4h