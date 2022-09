Kommt die Renaissance der Atomkraft?

Mehr als 60 Jahre Atomenergie in Deutschland

Von 1957 bis 2004 wurden in Deutschland mehr als 100 kerntechnische Anlagen in Betrieb genommen, zunächst meist Forschungsreaktoren, später 19 kommerzielle Großkraftwerke. Das letzte Atomkraftwerk ging 1989 in Greifswald ans Netz, der bisher letzte Forschungsreaktor erhielt 2004 in Dresden seine

Betriebsgenehmigung.



70er-Jahre: Das politische Ringen um die Atomenergie wurde in den siebziger Jahren zum Motor einer neuen Umweltbewegung, die später auch in die Gründung der Grünen mündete. In den achtziger Jahren prägten teilweise gewalttätige Auseinandersetzungen um eine zentrale Wiederaufbereitung in Wackersdorf, um ein Endlager für hochradioaktiven Müll in Gorleben und um einzelne Kraftwerke wie Brockdorf das Ringen um die Nutzung der Atomkraft.



2000: Im Jahr 2000 wurde unter der rot-grünen Bundesregierung von Kanzler Gerhard Schröder mit der Industrie ein „Atomkonsens“ zum langfristigen Ausstieg vereinbart.



2010 wurde dieser Kompromiss von der schwarz-gelben Bundesregierung von Angela Merkel revidiert: Die vereinbarten Restlaufzeiten wurden deutlich verlängert.



2011: Wenige Wochen nach der Katastrophe von Fukushima vollzog Kanzlerin Merkel im Mai 2011 die Kehrtwende: Etliche ältere AKW wurden in den folgenden Monaten vom Netz genommen, unter ihnen Biblis A und B. Für die neueren Anlagen wurden maximal zu produzierende Reststrommengen vereinbart. Das Ende der Stromproduktion für die letzten drei Anlagen Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 wurde im Atomgesetz auf den 31. Dezember 2022 fixiert.



2015: Nach dem Ausstiegsbeschluss wurde 2015 auch die Suche nach einem Endlager komplett neu begonnen. Ein Salzstock in Gorleben war 1979 zum Endlager auserkoren worden – gegen massivste Proteste. 2020 wurde Gorleben aus der Liste der möglichen Standorte für ein Endlager endgültig gestrichen. Aller Voraussicht nach wird es noch Jahrzehnte dauern, bis der erste Müll in einem Endlager liegt. Bis dahin wird er in Spezialbehältern (Castoren) in Zwischenlagern geparkt. Diese befinden sich in Gorleben und bei den Atomkraftwerken.