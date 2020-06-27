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Samstag, 27.06.2020 - 01:30
3 min

Komplettausfall eines ganzen Event-Jahres

Die Binger Schaustellerfamilie Marx sieht sich coronabedingt vor den Trümmern ihrer Existenz.

Von Christine Tscherner
Stephanie Marx aus Sponsheim und ihr Cousin Jürgen Marx aus Kempten sind in dritter Generation Schausteller. Ein coronabedingtes Aus von Kirmesfeiern und Großveranstaltungen bis Ende Oktober wäre ihr wirtschaftliches Ende. Foto: Christine Tscherner

Stephanie Marx aus Sponsheim und ihr Cousin Jürgen Marx aus Kempten sind in dritter Generation Schausteller. Ein coronabedingtes Aus von Kirmesfeiern und Großveranstaltungen bis Ende Oktober wäre ihr wirtschaftliches Ende. (Foto: Christine Tscherner)

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