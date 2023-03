Komponist und Saxofonist: Jazz-Legende Wayne Shorter tot

Shorter habe „die Farbe und Konturen des modernen Jazz geformt, als einer seiner am intensivsten bewunderten Komponisten“, schrieb die „New York Times“. Der 1933 im US-Bundesstaat New Jersey Geborene galt schon als Teenager in seiner High-School-Band als „Wunderknabe des Jazz“. Viele seiner Freunde nannten ihn „Wayne the Brain“ (auf Deutsch etwa: Wayne, das Genie), weil er aus allem und jedem Ideen zu schöpfen und sie mit seinen Gedanken zu fantasievollen Interpretationen verbinden zu schien.