Königin Margrethe II. besucht Kunstakademie in München

München - Die dänische Königin Margrethe II. hat am Samstag die Akademie der bildenden Künste in München besucht. Am Vormittag ließ sie sich durch das Haus führen und verschiedene Kunstwerke und die Werkstätten zeigen.

Die 81-Jährige ist für ihr Interesse an Kunst und Literatur bekannt. Wie schon am Vortag bei dem Empfang durch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trug sie ein blaues Kostüm - dieses Mal allerdings kariert und kombiniert mit schwarzen Handschuhen zu schwarzer Handtasche.

Margrethe II., die seit fast 50 Jahren Königin von Dänemark ist, ist auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf einem viertägigen Deutschland-Besuch. Sie startete in Berlin, wo sie von ihrem Sohn, Kronprinz Frederik (53), begleitet wurde. Am Samstag sollte der offizielle Besuch enden.

