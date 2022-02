Könnte Meta Facebook und Instagram in Europa abschalten?

Meta ist der Konzern von Mark Zuckerberg, der Facebook, Instagram und auch WhatsApp betreibt. (Foto: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa )

BRÜSSEL - Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ist zwar schon anderthalb Jahre alt, aber Mark Zuckerbergs Internetgigant Meta reagiert nun in ungewöhnlich scharfer Form auf die ausgesetzten EU-USA-Vereinbarungen zum Datenaustausch großer Plattformen. Wenn es in diesem Jahr nicht gelinge, ein neues zufriedenstellendes Abkommen hinzubekommen, „werden wir voraussichtlich eine Reihe unserer wichtigsten Produkte und Dienstleistungen, darunter Facebook und Instagram, in Europa nicht anbieten können“, heißt es in der jüngsten Meta-Veröffentlichung.

Nutzerzahlen bei Facebook sinken

Das kalifornische Unternehmen versucht gerade, mit einem ungewohnten Phänomen zurecht zu kommen: Dass es nicht immer nur steil nach oben geht, sondern dass auch mal die Kundenzahlen, die Erträge und der Wert an der Börse einbrechen und das Geschäftsmodell unter Druck geraten kann. „Wenn wir nicht in der Lage sind, Daten zwischen Ländern und Regionen unseres Tätigkeitsgebietes zu transferieren oder Daten zwischen unseren Produkten und Dienstleistungen zu teilen, könnte dies unsere Fähigkeiten beeinträchtigen, unsere Dienstleistungen bereitzustellen oder Werbung auszurichten.“ So lautet die Meta-Beschreibung des Problems.





Der einschlägige Hintergrund bezieht sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 16. Juli 2020, mit dem die Grundlagenvereinbarung zwischen den USA und Europa über den Datenverkehr für ungültig erklärt wurde. Die Zugriffsmöglichkeiten amerikanischer Behörden auf Daten von Europäern entsprächen nicht dem Schutzniveau der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Insbesondere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei bei den Überwachungsprogrammen nicht gewährleistet. urteilten die obersten Richter der EU.

Diese Entscheidung habe „in der Tat eine Rechtslücke hinterlassen“, bestätigt der CDU-Europa-Abgeordnete und Digital-Experte Axel Voss. Deshalb habe er seither dafür plädiert, diese so schnell wie möglich zu schließen und ein neues Abkommen zu verhandeln. Allerdings tue sich auch die EU selbst keinen Gefallen, wenn sie keine ausbalancierten Möglichkeiten zur Datennutzung zulasse. Wie die Grundverordnung gehandhabt werde, sei es „einfach nicht ausreichend flexibel“, merkt der Digital-Politiker an.

Sein Brüsseler FDP-Kollege Moritz Körner sieht die Facebook-Drohung als „Ergebnis transatlantischen Politikversagens“. Die USA weigerten sich seit einem Jahrzehnt, ihre staatliche Bespitzelungspolitik gegenüb er Europäern einzuschränken. „Die EU-Kommission hat dazu rechtliche Feigenblätter bereitgestellt, die regelmäßig zu Fall gebracht werden“, lautet die Analyse des liberalen Europa-Abgeordneten. Die Wirtschaft brauche Rechtssicherheit, und es sei die Aufgabe von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, diese mit ihren amerikanischen Partnern endlich zu garantieren.

Europäischer Markt für Facebook größer als der in den USA

Die Grünen-Europa-Digitalpolitikerin Alexandra Geese hält die Abschalt-Erwägungen des Meta-Konzerns für eine „komplett leere Drohung“. Auch für Facebook sei der europäische Markt mit rund 450 Millionen Einwohnern lukrativ und größer als der heimische US-Markt. Vor allem wehrt sich die Abgeordnete gegen die Vorstellung, hier gehe es um eine Auseinandersetzung zwischen der EU und den USA. „Wir haben gemeinsame Interessen mit den USA“, stellt sie fest - und verweist etwa auf offizielle Stimmen selbst in der Heimat von Facebook, das so genannte Microtargeting, also die individualisierte Werbung, zu verbieten.

Dieser Begriff machte nach dem Wahlsieg von Donald Trump erstmals die Runde und lenkte das öffentliche Interesse auf die Möglichkeiten, mit Millionen von Facebook-Daten über das Nutzerverhalten der User gleichzeitig und passgenau Werbeansprachen zu steuern. Die Wirkungen wurden bereits 2016 von einzelnen Experten in Frage gestellt. Die Insolvenz beteiligter Analyse-Firmen scheint sie inzwischen bestätigt zu haben. Dennoch weiß inzwischen jeder regelmäßige Besucher einschlägiger Plattformen, dass diese sehr schnell seine Vorlieben und Gewohnheiten für Werbung zu nutzen verstehen.

Digitale Dienste besser regulieren

Dieses Gebaren transparenter und auch schwieriger zu machen, gehört zu zwei umfangreichen EU-Gesetzespaketen, mit denen die digitalen Dienste und die digitalen Märkte reguliert werden sollen. Die derzeit geltenden Rahmenbedingungen sind bereits zwei Jahrzehnte alt und sollen mit den Ende 2020 von der Kommission als Entwurf vorgelegten EU-Gesetzen deutlich verschärft werden. Das EU-Parlament hat die Werke an zahlreichen Stellen ergänzt und zum Beispiel vorgeschlagen, die Finanzierung der Werbung klarer herauszustellen und die Plattformen zu verpflichten, den Nutzern auf verständliche Weise offenzulegen, anhand welcher Kriterien sie die Werbung zusammenstellen. Kurz: Jeder soll sehen können, wie er manipuliert werden soll.

Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen. Experten sind zuversichtlich, bis Mitte des Jahres zu einer Entscheidung zu kommen, sodass die neuen Vorschriften ein Jahr später in Kraft sein könnten. Für Facebook & Co. wird das Werben in Europa dann noch ungemütlicher. Jedenfalls spricht der CDU-Politiker Voss für viele in Brüssel, wenn er feststellt, dass „wir uns als EU bestimmt nicht von Meta erpressen lassen und unsere Datenschutzstandards achtlos aufgeben“. Achselzuckend meint Voss: „Dann muss Meta eben mit dem Verlust leben.“ Und mancher hofft sogar, dass sich Facebook und Instagram aus Europa verabschieden und so den Raum für neue europäische Plattformen frei machen. Vermutlich wird sich das dann auch Zuckerberg noch mal überlegen.