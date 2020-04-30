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Donnerstag, 30.04.2020 - 23:00
5 min

Konradsdorfs Schulsprecherin Lena Jüngling beschreibt Alltag in Corona-Zeiten

Im KA-Interview beschreibt Konradsdorf Schulsprecherin Lena Jüngling ihr Gefühl bei der Rückkehr in die Schule, ihre Erfahrungen im Homeschooling und wie sie die Zeit veränderte.

Von Klaus Nissen
Die Konradsdorfer Schulsprecherin Lena Jüngling spricht im menschenleeren Forum von Cluster 2 mit dem Kreis-Anzeiger. Dort wimmelt es an normalen Schultagen von Sechstklässlern. Wann die zurückkehren, steht noch in den Sternen. Foto: Nissen

Die Konradsdorfer Schulsprecherin Lena Jüngling spricht im menschenleeren Forum von Cluster 2 mit dem Kreis-Anzeiger. Dort wimmelt es an normalen Schultagen von Sechstklässlern. Wann die zurückkehren, steht noch in den Sternen. Foto: Nissen

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