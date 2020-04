Kontrollen in Rüdesheim: Picknick-Decke im Gras ist tabu

WEITGEHEND RUHIGE LAGE BEI DER POLIZEI

Die Beamten der Polizeistationen in Eltville und Rüdesheim zeichnen ein entspanntes Bild vom Osterwochenende: In Eltville war seit Karfreitag „ganz wenig los“, heißt es. Sonderkontrollen am Leinpfad sowie „neuralgischen Punkten“ habe es trotzdem gegeben. Auch in Rüdesheim war es ruhig. „Die Leute halten sich an die Vorschriften.“ Die Wasserschutzpolizei zeigte auf dem Rhein und auch am Rheinufer Flagge und habe dabei die eine oder andere „intensivere Belehrung“ aussprechen müssen. Ansonsten zeigten sich aber auch die Bootsfahrer entspannt und einsichtig. (boli)