Kräftige Gewitter und mehr als 36 Grad am Wochenende

In den kommenden Tagen wird jede Erfrischung dankbar angenommen. (Foto: dpa/Kay Nietfeld)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

OFFENBACH - Es ist heiß - und es wird noch heißer: Ein Hochdruckgebiet sorgt in den kommenden Tagen für hochsommerliches Wetter in Deutschland. "Dabei werden von Süden und Südwesten zunehmend warme bis heiße Luftmassen herangeführt", sagte Jens Bonewitz von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Mittwoch. Die höchsten Temperaturen werden demnach am Wochenende erwartet. Zudem sei dann mit Gewittern zu rechnen.

Am Donnerstag ziehen dem Meteorologen zufolge im Norden und im Osten teils mehr Wolken auf, einzelne Schauer und Gewitter sind von Bayern bis Sachsen möglich. Die Höchstwerte liegen in der Nordhälfte bei 19 bis 26 Grad, in der Südhälfte bei 26 bis 31 Grad. Am Freitag kommen laut DWD nur am Alpenrand einzelne Gewitter auf, ansonsten bleibt es trocken und warm bis heiß. Die Temperaturen liegen im Norden bei maximal 23 bis 27 Grad, ansonsten bei 27 bis 32 Grad.

"Am Wochenende wird es im Westen und Südwesten mit teils über 36 Grad so richtig heiß", sagte Bonewitz. Im Rest des Landes werden Höchstwerte von 27 bis 34 Grad erwartet, an der See 19 bis 23 Grad.

Lesen Sie auch: Waldbrandgefahr und hohe Ozonwerte drohen in Hessen

Im Nordwesten und Westen könnte es zudem kräftige Gewitter geben, wenngleich die Vorhersage noch nicht sicher sei. Am Sonntag könnten sich die teils starken Gewitter dann Richtung Mitte und Südosten des Landes verlagern. Richtung Nordwesten soll es sich dann bei schauerartigem Regen abkühlen, während es in der Südosthälfte bei Höchstwerten von 32 bis 35 Grad heiß bleibt.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.







Ist die Hitze mal im Haus, kann man wenig machen. Daher lautet der erste Tipp für wirklich heiße Sommertage: Nachts und vor allem früh morgens lüften. Oder anders gesagt: Immer dann, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Auch in der größten Hitzeperiode wird es nachts und am frühen Morgen kühl genug dafür. Zugleich rät die Verbraucherzentrale NRW, tagsüber die Fenster nicht zu oft und wenn auch nur kurz zu öffnen, um frische, sauerstoffhaltige Luft hineinzulassen.

Stehende Luft fühlt sich wärmer an als bewegte

Allerdings hat auch das Folgen: Stehende Luft fühlt sich wärmer an als bewegte. Die Verbraucherzentrale empfiehlt hier als Tipp statt der geöffneten Fenstern zum Lüften mit Durchzug: Ventilatoren anschalten.

Von Klimageräten rät sie hingegen ab. Diese sind nicht nur mehrere Hundert Euro teuer und verbrauchen mehr Strom als Ventilatoren, sie kühlten oft auch weniger als erwartet.

Der zweite wichtige Tipp gegen die Erwärmung der Wohnräume lautet: Tagsüber die Fenster verschatten, damit die Sonnenenergie nicht durch die Scheibe in den Wohnraum gelangt. Das geht am besten mit außenliegenden Rollläden, Jalousien und Fensterläden. Wer diese etwa im Mietshaus nicht hat, dem empfiehlt die Verbraucherzentrale helle oder reflektierenden Materialien innen am Fenster.

Außerdem sollte man Wärmequellen, die man nicht unbedingt braucht, ausschalten. Jeder Computer, jeder Fernseher und jede Lampe trägt zur Erhitzung der Zimmer bei. "Ziehen Sie den Stecker, falls Sie die Geräte gerade oder für längere Zeit nicht nutzen – statt nur in den Stand-by-Modus zu gehen", so die Verbraucherzentrale NRW.

Nasse Laken können Schimmelbildung fördern

Oft heißt es: Nasse Laken und Tücher können Wohnräume an heißen Sommertagen herunterkühlen. Das stimmt aber nur bedingt, so Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. Das gilt auch für das Trocknen von frisch gewaschener Wäsche im Haus, ebenfalls ein gerne gegebener Tipp für Hitzetage.

Zwar wird für die Verdunstung des Wassers der feuchten Textilien der Umgebung Wärme entzogen und das macht sich für als Abkühlung bemerkbar. Vor allem in unmittelbarer Umgebung zu den Stoffen.





Allerdings ist dieser Effekt nur von kurzer Dauer, erklärt Glassl, Experte für Haushaltsfragen und fürs Wäschetrocknen. Und es ist wichtig, diesen Tipp nicht zu oft und dauerhaft zu wiederholen.

Denn hält sich viel Feuchtigkeit im Raum, kann das die Bildung von Schimmel fördern. Daher sollte man Feuchtigkeit durch trocknende Wäsche eigentlich gleich wieder ins Freie abführen - sprich, man lüftet, was tagsüber aber wiederum Wärme ins Haus holen würde. Daher hebt sich der Effekt letztlich auf.