Krebs-Impfstoff: Projekt von Boehringer und Curevac geplatzt

Formulierung

Als Formulierung bezeichnet man nach Angaben des Portals doccheck.com in der Pharmazie „die Überführung eines Wirkstoffes in eine Arzneiform, die eine gute Anwendbarkeit sowie eine möglichst hohe Bioverfügbarkeit besitzt“.



Ein Synonym ist zum Beispiel die Darreichungsform. Die Bioverfügbarkeit gibt laut Wikipedia an, „wie schnell und in welchem Umfang der Stoff aufgenommen wird und am Wirkort zur Verfügung steht“.