Kreis Groß-Gerau: Arzt stirbt nach Corona-Infektion

CORONA-ZAHLEN IM KREIS GROSS-GERAU

Im Kreis wurden am Donnerstag aktuell 515 Corona-Fälle gemeldet, 501 davon befinden sich in häuslicher Quarantäne. Bislang haben sich kreisweit insgesamt 1755 Menschen infiziert, 1218 sind genesen, 23 Menschen sind in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben. Gegenüber dem Vortag erhöhte sich die Zahl der Neuinfizierten um 87.



Infizierte nach Kommunen: Biebesheim 1 Bischofsheim 19 Büttelborn 27 Gernsheim 3 Ginsheim-Gustavsburg 21 Groß-Gerau 53 Kelsterbach 65 Mörfelden-Walldorf 81 Nauheim 26 Raunheim 39 Riedstadt 23 Rüsselsheim 151 Stockstadt 6 Trebur 9



Die Zahl der Infizierten pro 100 000 Kreiseinwohner in den zurückliegenden sieben Tagen: 110,6. (fri)