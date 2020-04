Kreis Groß-Gerau: Drittes Corona-Todesopfer

Jetzt teilen:

KREIS GROSS-GERAU (fri). Erstmals ist im Kreis Groß-Gerau am Mittwoch eine Corona-Patientin ohne gravierende Vorerkrankungen an Covid-19 gestorben. Es handelt sich bei der Frau um den dritten Todesfall im Kreis Groß-Gerau, der im Zusammenhang mit der neuen Lungenkrankheit Covid-19 steht. "Dass die Zahl der Todesfälle auch bei uns steigt, stimmt mich sehr traurig. Das führt uns vor Augen, wie ernst die Lage ist", sagte Landrat Thomas Will (SPD).

Die 61-Jährige hatte Ende März die ersten Beschwerden bekommen und war am 30. März mit Husten und Fieber auf die Intensivstation der Kreisklinik eingeliefert worden. Am 31. März lag das positive Testergebnis vor. Die Patientin wurde am 3. April in die Asklepios-Klinik nach Langen verlegt. Die Spezialklinik bietet die Möglichkeit eines Lungenersatzverfahrens.

Bis zum Mittwochabend waren 270 Personen aus dem Kreis Groß-Gerau registriert worden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. 103 von ihnen sind bereits wieder genesen.