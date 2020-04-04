Samstag, 04.04.2020 - 05:00
5 min
Kreis Groß-Gerau: Familien Rund um die Uhr
Von Susanne Wildmeister und Daniel Baczyk
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BERATUNGSANGEBOT
Der Kinderschutzbund Groß-Gerau lädt Eltern ein, anzurufen, wenn Probleme auftreten. Die Familienberatungsstelle ist telefonisch erreichbar unter 06152-9793050 und per Mail an marianne.walther@ksbgg.de.
Mehr auf www.ksbgg.de. (fri)
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