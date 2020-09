Kreis Groß-Gerau hebt Maskenpflicht an Schulen vorzeitig auf

Regionale Busunternehmen wurden vom Kreis als Schulträger beauftragt, auf besonders ausgelasteten Touren zur Schülerbeförderung hinter dem Linienbus einen weiteren Bus einzusetzen. Dieser steht ausschließlich Schülern zur Verfügung. Sie werden aufgefordert, sich gleichmäßig auf beide Angebote zu verteilen, um Gedränge zu vermeiden. Ein Zusatzangebot gibt es aktuell vormittags auf neun Strecken und nachmittags auf sieben Touren.

Hoch frequentiert sind morgens unter anderem die Strecken von Klein-Gerau zur Martin-Buber-Schule in Groß-Gerau, von Erfelden zum Gymnasium und zur Johannes-Gutenberg-Schule in Gernsheim, von Leeheim zur Martin-Niemöller-Schule Riedstadt oder von Mörfelden zur Prälat-Diehl-Schule in Groß-Gerau. Stark ausgelastet sind nachmittags unter anderem die Strecken von der Martin-Buber-Schule nach Trebur, vom Groß-Gerauer Bahnhof nach Goddelau und von Rüsselsheim nach Mörfelden-Walldorf. (fri)