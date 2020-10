Kreis Groß-Gerau: Mit dem Corona-Test im Reisegepäck

Wer aus einem Risikogebiet anreist, benötigt auch innerhalb Deutschlands nun einen gültigen Corona-Test zur Vorlage in einem Übernachtungsbetrieb. Dies gilt seit Sonntag auch für Bürger aus dem KreisGrundlage für diese Regelung ist die Überschreitung der Indzidenz von 50 Neuinfektion pro 100 000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage. Der Test muss selbst bezahlt werden.

Erste Anlaufstelle für Betroffene, die für eine geplante Reise einen Test benötigten, ist der Hausarzt, wobei nicht alle Praxen Corona-Tests anbieten. Auf der Internetseite www.arztsuchehessen.de der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen können mit einer Suchfunktion entsprechende Praxen im Kreis ermittelt werden. Bei der dort hinterlegten Liste gebe es jedoch keine Garantie auf Vollständigkeit, so KV-Pressesprecher Alexander Kowalski. Sie sei das Ergebnis einer Umfrage der KV bei niedergelassenen Ärzten. Er empfiehlt Patienten, sich direkt bei ihrem Hausarzt über Testmöglichkeiten zu informieren.

Covid-19-Tests können - auch unabhängig von einer Flugreise - im Abstrichzentrum am Frankfurter Flughafen im Bereich zwischen Terminal 1 und Fernbahnhof vorgenommen werden. Es ist täglich von 6 bis 19 Uhr geöffnet. Um die Abläufe zu beschleunigen und Wartezeiten zu verkürzen, können sich Interessenten online unter ww.centogene.com registrieren und die gewählte Leistung bereits vorab bezahlen. Der Standard-Test kostet 59 Euro, wobei das Ergebnis innerhalb von zwölf Stunden nach dem Rachenabstrich zur Verfügung steht. Der Express-Test gibt innerhalb von sechs Stunden Aufschluss über eine mögliche Infektion und kostet 139 Euro. Bei Tests nach 14 Uhr kann ein Ergebnis auch erst am Folgetag vorliegen. Gegen eine zusätzliche Gebühr von 9 Euro werden Identifizierungsdaten einschließlich der Reisepassnummer und Reisedokumentdaten in den Bericht aufgenommen, um das angezeigte Testergebnis zweifelsfrei der betroffenen Person zuzuordnen. (fri)