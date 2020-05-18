Montag, 18.05.2020 - 11:40
5 min
Kreis Groß-Gerau: Tragende Rolle in der Corona-Bekämpfung
Von Susanne Wildmeister
Lokalredakteurin Groß-Gerau Echo, Ried Echo
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ZUR PERSON
Walter Astheimer (Grünen) wurde 1950 geboren und studierte nach einer Ausbildung zum Werkzeugmacher bei der Adam Opel AG an der Fachhochschule Darmstadt Bauingenieurwesen. Anschließend absolvierte er an der TH Darmstadt ein Gewerbelehrerstudium. Von 1985 bis 2009 war er als Berufsschullehrer in Wiesbaden tätig. 2009 bis 2010 war Walter Astheimer Vorstandsmitglied der Riedwerke, seit dem 6. Oktober 2010 ist er Erster Kreisbeigeordneter.
Ute Kepper arbeitet seit September 2009 im Kreisgesundheitsamt. Die 52 Jahre alte Ärztin ist stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Gesundheit und Verbraucherschutz. Seit 2016 ist sie im Fachbereich Fachdienstleiterin Gesundheitsschutz mit den Themenfeldern Infektionsschutz und Hygiene. (fri)
Ute Kepper arbeitet seit September 2009 im Kreisgesundheitsamt. Die 52 Jahre alte Ärztin ist stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Gesundheit und Verbraucherschutz. Seit 2016 ist sie im Fachbereich Fachdienstleiterin Gesundheitsschutz mit den Themenfeldern Infektionsschutz und Hygiene. (fri)
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Weiterführende Links
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 18.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.