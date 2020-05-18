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Montag, 18.05.2020 - 11:40
5 min

Kreis Groß-Gerau: Tragende Rolle in der Corona-Bekämpfung

Auf Kreisebene werden künftig stärker regionale Maßnahmen zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens gesteuert. Näheres erläutert Gesundheitsdezernent Walter Astheimer im Interview.

Susanne Wildmeister: Lokalredakteurin Groß-Gerau Echo, Ried Echo
Von Susanne Wildmeister
Lokalredakteurin Groß-Gerau Echo, Ried Echo
Erster Kreisbeigeordneter Walter Astheimer und Ute Kepper, stellvertretende Leiterin des Kreisgesundheitsamts, appellieren an die Bürger, verantwortungsvoll mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen umzugehen. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Erster Kreisbeigeordneter Walter Astheimer und Ute Kepper, stellvertretende Leiterin des Kreisgesundheitsamts, appellieren an die Bürger, verantwortungsvoll mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen umzugehen. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

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Fotos
Erster Kreisbeigeordneter Walter Astheimer und Ute Kepper, stellvertretende Leiterin des Kreisgesundheitsamts, appellieren an die Bürger, verantwortungsvoll mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen umzugehen. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Erster Kreisbeigeordneter Walter Astheimer und Ute Kepper, stellvertretende Leiterin des Kreisgesundheitsamts, appellieren an die Bürger, verantwortungsvoll mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen umzugehen. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Zahlreiche Plätze wie hier am Nauheimer See waren wegen Corona gesperrt. Archivfoto: Vollformat/Alexander Heimann

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Einkaufen ist derzeit nur mit Mund-Nase-Maske möglich. Archivfotos: Vollformat/Alexander Heimann

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Masken werden auch im Unterricht getragen. Archivfoto: Vollformat/Marc Schüler

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Die Mitarbeiterin des Medizinischen Versorgungs Zentrums an der Kreisklinik Gross Gerau, Kerstin Wagner, überprüft einen Covid-19 Abstrich. Archivfoto: Vollformat/Alexander Heimann

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ZUR PERSON
Walter Astheimer (Grünen) wurde 1950 geboren und studierte nach einer Ausbildung zum Werkzeugmacher bei der Adam Opel AG an der Fachhochschule Darmstadt Bauingenieurwesen. Anschließend absolvierte er an der TH Darmstadt ein Gewerbelehrerstudium. Von 1985 bis 2009 war er als Berufsschullehrer in Wiesbaden tätig. 2009 bis 2010 war Walter Astheimer Vorstandsmitglied der Riedwerke, seit dem 6. Oktober 2010 ist er Erster Kreisbeigeordneter.

Ute Kepper arbeitet seit September 2009 im Kreisgesundheitsamt. Die 52 Jahre alte Ärztin ist stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Gesundheit und Verbraucherschutz. Seit 2016 ist sie im Fachbereich Fachdienstleiterin Gesundheitsschutz mit den Themenfeldern Infektionsschutz und Hygiene. (fri)
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Weiterführende Links
Groß-Gerau: Kreisgesundheitsamt im Dauereinsatz gegen Corona
Mörfelden-Walldorf: Viele Corona-Fälle, wenige Erklärungen
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 18.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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